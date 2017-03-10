Первоисточник: www.4stor.ru
Автор: В.В. Пукин
То, что сновидения не просто абстрактные картинки, а в них что-то реально с нами происходит, я убеждался не раз. Вот ещё один случай в подтверждение.
Юлия, моя хорошая знакомая, схоронила маму, Валентину. Безвременно сгоревшую от тяжёлого недуга в 61 год.
А где-то через два-три месяца после похорон Юлия видит такой сон.
Будто заходит она в пустое здание с длинным коридором, освещённым дневным светом из окон. В коридоре у ближайшего окна стоят младшие родная и двоюродная сёстры и с ними Юлина дочь-подросток. Стоят, не двигаясь, и смотрят на вошедшую Юлю.
У другого окна, чуть поодаль, стоят так же неподвижно, бабушка с мамой (покойницы), и её сестра (тётя, то есть), ныне живущая.
И у всей родни такой напряжённый, даже испуганный вид, что вошедшей женщине стало не по себе. Да ещё шепоток слышится с той стороны, где старшие стоят: «Валин старший брат нашёлся…»
И в этот момент из ближайшей, белой как будто больничной, двери ей навстречу выходит высокий лысый мужчина лет шестидесяти. В старомодном (50-х годов) костюме, с таким же винтажным портфелем в руке и малюсенькой детской панамкой на голове. Остановился напротив.
Юлии бросилось в глаза необычно детское для взрослого мужика лицо. Но такое знакомое-знакомое… Припухлые губки, вздёрнутый озорной носик, ясные весёлые голубые глаза. Очень похож на дедушку, маминого отца. Только совсем как мальчишечка!
«Здравствуйте… Я — Юля», — машинально произнесла замершая от неожиданности женщина и протянула для пожатия руку.
«Здравствуй, Юля. А я Федул», — ответил приветливо высокий незнакомец, сжав Юлину ладонь.
Они перебросились ещё несколькими фразами и пошли куда-то вместе по коридору.
Происходившее далее проснувшаяся утром Юлия не могла вспомнить.
Но запомнившийся эпизод так ясно сидел в голове, что через пару дней она рассказала о своём необычном сне отцу.
Услышав рассказ, тот с нескрываемым удивлением посмотрел на дочь и поведал следующее…
Много-много лет назад, когда матери Юли ещё не было на свете, её бабушка сделала аборт. Криминальный. На шестом-седьмом месяце беременности. Ребёночек уже почти полностью сформировался. Мальчик бы родился, здоровенький. Но не судьба оказалось.
Ни имени, ни места захоронения не было у дитятки. А ещё через два года и Валечка, мама Юлина, родилась.
Про случай в семье никому не рассказывали. О нём знали только дедушка с бабушкой, старшая из их дочерей Валя (Юлина мама), ну, и муж её (Юлин отец), с которым этой тайной супруга всё же поделилась незадолго до своей смерти.
Вскоре Юля побывала в церкви и пересказала свой сон батюшке. Тот дал ей совет: «Поминая деда с бабкой и мать-покойницу, не забывай ставить свечку и за упокой души раба Божьего Федула»
Что моя знакомая с той поры аккуратно и делает.
#9236
10 марта 2017 г.
Федул
♦ одобрила Совесть ♦