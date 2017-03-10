Это была темная ночь, шторм бушевал у побережья. Сильный ветер дул с моря и волны яростно разбивались о прибрежные скалы. Многие корабли той ночью попали в беду, и экипажи кораблей боролись со стихией, пытаясь остаться на плаву. После этого шторма о многих судах больше никогда не слышали.
Ветер бился в двери и окна маленьких домов на вершине скалы, у подножья которой вспенивались волны. В одном из таких домиков молодая женщина готовила ужин. Она вдруг повернулась и позвала своего мужа.
— Ты слышал это? — спросила она.
— Что?— спросил её муж, постукивая своей курительной трубкой по столу.
— Мне показалось, что я слышала детский плач на улице,— сказала она.
— Это просто вой ветра,— ответил он.— А может, это тюлень. Иногда испуганный крик тюленя звучит, как плач ребёнка.
— Нет, я прекрасно знаю, как звучит плач ребёнка,— сказала женщина.
Муж покачал головой.
— Этого не может быть. Что ребёнку делать в такую ночь на улице?
Никто из них не решился в шторм выйти на улицу и проверить, действительно ли там плачет ребёнок.
На следующее утро супруги гуляли по пляжу и наткнулись на кое-какие предметы, вынесенные штормом на берег. Должно быть, это были вещи с корабля, затонувшего во время шторма. Муж среди обломков нашёл колыбель. Он поднял ее и принёс к себе домой. Шторм немного помял кроватку, но не разбил её, она была крепкой.
Проходили годы, женщина родила много детей, и все они спали в этой колыбели. Но была одна странная особенность. Каждый раз, когда был шторм, колыбель раскачивалась сама по себе. Каждый раз, когда за окном начинал реветь ветер, колыбель начинала качаться взад и вперёд, словно кто-то на ней качался.
Однажды к ним в гости приехала сестра жены, и семья собралась за кухонным столом на ужин. И когда они ели, сестра случайно посмотрела в гостиную.
— Кто эта женщина, которая качает колыбель?— спросила она удивленно.
Отец и мать посмотрели друг на друга и сказали:
— Какая женщина? Там нет никакой женщины, колыбель качается сама по себе.
— Нет, там сидит женщина,— сказала сестра.— У нее длинные темные волосы, бледное лицо, и она выглядит очень печальной. Она просто сидит рядом с колыбелью, укачивая вашего ребенка.
Встревоженная жена вскочила из-за стола и быстро подбежал к кроватке. Она взяла ребенка и стала держать его в дрожащих руках.
В ту же ночь, муж вынес колыбель на улицу и разрубил её топором на куски. Он собрал все кусочки и сжёг их в камине. Он разжёг пламя, и когда остатки колыбели начали гореть, они услышали крики испуганного ребёнка.
Но после того как огонь погас, и вся колыбель превратилась в пепел, крики стихли навсегда.
#9217
10 марта 2017 г.
Детская кроватка
♦ одобрила Совесть ♦