Автор: Владислав Женевский
Рэю Брэдбери
За утесом косым в эту страшную ночь,
Обезумевшим в вечном «Один!» маяком,
Там, где ветер себе панихиду поет,
Где в экстазе сливаются волны с дождем,
Разбегись,
оттолкнись –
и зверенышем вниз,
Прямо в бездну,
в пучину,
забудься, простись!
И все ниже,
и глубже,
в холодную тьму,
И все дальше,
и тише,
стать тьмой самому!
Там блуждают безмолвно гуськом огоньки,
Там глаза омертвелые в вечности ждут.
Не страшись протянуть непослушной руки:
Ты уже сам из них, и тебя не найдут.
Ты и сам стал блуждающим бледным огнем
И кружишься под странные вальсы без нот…
Позабудь, что Вселенной был дан тебе дом.
Это больше Вселенной. Оно ее жрет.
#9135
4 марта 2017 г.
Огоньки
♦ одобрила Xena ♦