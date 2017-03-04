Автор: Владислав Женевский



Рэю Брэдбери



За утесом косым в эту страшную ночь,

Обезумевшим в вечном «Один!» маяком,

Там, где ветер себе панихиду поет,

Где в экстазе сливаются волны с дождем,



Разбегись,

оттолкнись –

и зверенышем вниз,

Прямо в бездну,

в пучину,

забудься, простись!



И все ниже,

и глубже,

в холодную тьму,

И все дальше,

и тише,

стать тьмой самому!



Там блуждают безмолвно гуськом огоньки,

Там глаза омертвелые в вечности ждут.

Не страшись протянуть непослушной руки:

Ты уже сам из них, и тебя не найдут.



Ты и сам стал блуждающим бледным огнем

И кружишься под странные вальсы без нот…

Позабудь, что Вселенной был дан тебе дом.

Это больше Вселенной. Оно ее жрет.