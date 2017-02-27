ВНИМАНИЕ: истории не редактировались. Могут содержать жаргонизмы и ненормативную лексику.---------------Мне было где-то 5-6 лет, приехала в гости к тетке в город погостить. Мы тогда часто с моей 2-ной сестрой играли в прятки, это она меня развлекала так, сама старше меня лет на 6 была. Или пугала часто, ляжет под кроватью и дожидается, пока я на кровать лягу. И снизу тянет свои руки и хватает меня за руки или ноги. Страшно!!!В тот раз тоже улеглась я на кроватку, рука моя свисает с нее. И вдруг кто-то хватается за мою руку. Ну, ясно дело кто это — сестра. Я еще разговариваю с ней о чем-то, а она молчит.Вдруг открывается межкомнатная дверь и входит моя сестра О_о После этого, хоть и прошло 30 лет, я боюсь свешивать руки и ноги с кровати по ночам. Вот что это было?***В детстве я заболела корью и оказалась в больнице. Мне было около трех лет, поэтому лежала уже одна, без мамы.Прекрасно сохранились в памяти некоторые моменты больничной жизни, они как обрывки фильма всплывают перед глазами до сих пор, хотя мне уже 37 лет. Помню, что палата представляла собой узкую комнату-пенал с двумя кроватями, как в купе в поезде. А стены были стеклянные, и можно было смотреть вдаль через все палаты, сколько их там было.Тот случай, о котором я хочу рассказать, произошел днём. Помню, что я сидела в кровати и смотрела по сторонам, скучала. Спинка кровати была с металлическими прутьями, обычная больничная койка. Моё внимание привлекло шевеление края матраса в ногах. Что-то там мелькало, копошилось, как будто карабкалось, но я никак не могла рассмотреть, что же там такое. И вот оно показалось...Сквозь прутья пролезла маленькая старушонка, размером с небольшую куклу, сантиметров 15-20. И сразу побежала ко мне по одеялу. Я сидела, отпрянув назад, и с ужасом на неё таращилась. При этом старушонка звала кого-то по имени: «Алёнушка! где моя Алёнушка?» Я просто одеревенела от ужаса. И когда эта бабка подбежала ко мне вплотную, в панике крепко ухватила ее за голову. Состояние было почти истерическое, я вцепилась в нее изо всех сил! Несколько секунд держала мёртвой хваткой, потом резко отдёрнула руку. Старушонка завыла, завертелась на месте, держась за голову, и бегом убежала туда, откуда вылезла.Сколько раз я потом рассказывала маме про эту бабку, но она всегда убеждала меня, что этого не могло быть на самом деле. Списывала на температурный бред, сон, детский возраст, что всё мне приснилось или привиделось. Но переубедить меня так и не смогла — слишком уж явные ощущения были.***Я в детстве со своей младшей сестрой спала в спальне, а мама в зале. Так вот она однажды встала ночью в туалет и видит, что я рядом с дверью туалета у стены стою и маме молча улыбаюсь. Мама удивленно спрашивает: почему, мол, ты не спишь? А комната наша просматривается и дверь в спальню как раз открыта. Мама посмотрела на мою кровать и видит, что я преспокойненько посапываю. Тут она не на шутку испугалась и начала читать все молитвы, какие знала, и все это вскоре исчезло.***В детстве я дружила с девочкой Олей. Она жила в частном доме ниже нас на пару улиц. Я ходила к Оле в гости, мы играли во всех комнатах, во дворе, в палисаднике, но я всегда там чувствовала себя очень неуютно. Присутствовало какое-то ощущение опасности, тревоги. Я нечасто была в гостях у Оли, хотя она меня всегда очень звала.Однажды мы играли в комнате. Стоял пасмурный осенний день, игра как-то не клеилась, мы вяло переставляли какие-то фигурки на полу. Вдруг я услышала громкий шум над головой, как будто кто-то топал и шаркал ногами. Над нами был только чердак, поэтому я спросила у Оли, что это за звуки.Она ответила: «А, это тётя Эммочка!» И продолжила играть. Но я не могла успокоиться. Что тётя может делать на чердаке? Да и не видела я у них никакой тёти. Я стала расспрашивать Олю. И та спокойно мне объяснила, что у них на чердаке много лет назад повесилась мамина сестра Эмма, ей тогда было лет 17. Повесилась из-за того, что что-то украла, а милиция нашла её и хотела увезти в тюрьму. Но Эммочка спряталась на чердаке и повесилась, чтобы не даться милиции. Потом на чердаке нашли и то, что она украла. Это были разные вещи, одежда и обувь из чьей-то квартиры. А в краденых сапогах она повесилась.И сейчас иногда она приходит на чердак и что-то там ищет. Наверное, те самые вещи, которые она там спрятала. Оля рассказывала это спокойно, глядя на меня, а я всё слушала шум на чердаке, но не верила. Тогда Оля предложила подняться по лестнице на чердак и посмотреть. И мы, маленькие дурочки, полезли туда. К счастью, дверь чердака оказалась заперта снаружи на висячий замок. А звуки изнутри доносились ещё отчётливее. Потом нас охватил такой страх, что мы с визгом кубарем скатились на землю и помчались за калитку.Я больше не решалась ходить к Оле. А её ко мне не отпускали. Наша дружба скоро сошла на нет.***Я была еще подростком, лежала на своей кровати, читала. Смотрю краем глаза, над кроватью в углу что-то черное. Пригляделась, похоже на паука, но во много раз больше. Глазею на это и понимаю, что оно сейчас прыгнет мне на лицо. Вскочила как ошпаренная и Это что-то буквально через секунду плюхается на мою подушку. Ну я, конечно, давай голосить.Прибежала мама, но пока ее звала, Это куда-то делось. Мы с ней всю постель перевернули, даже кровать отодвинули и матрац сняли — ничего не нашли. По сей день теряюсь в догадках, что же Это такое было. На паука не очень похоже, в принципе, ни на какое насекомое тоже, когда на подушке лежало, размером где-то с пол моего лица было, и формы определенной у него не было, так, непонятный комок интенсивного черного цвета.***Мой папа умер очень рано, когда мне было 8 лет. Он умер в день Пасхи. Это было в воскресенье, а в субботу вечером он разговаривал с мамой о каких-то семейных делах, что надо купить в дом что-то и т.д. И вдруг, ни с того ни с сего, говорит — а я завтра умру. Мама подумала, что он шутит, а я сказала: «Папа, ты еще слишком молодой. Умирают только старики». Папа улыбнулся и больше ничего не сказал. А на следующий день действительно умер. При этом он ничем не болел, и у него не было никаких предпосылок к таким мыслям. У него оторвался тромб и закрыл клапан сердца. Мы с мамой до сих пор удивляемся, откуда он мог знать?***Мне когда было 10 лет, у меня умер дядя. Мы проехали к мой бабушке в деревню. На 39 день со дня смерти произошел случай, от которого мне до сих пор не по себе. Я проснулась часов 5. Никого не было в доме. Со мной спал котенок. И тут я слышу стук в дверь (два удара). Я подходу к двери и спрашиваю кот там. В ответ тишина. А дверь у нас с большими щелями и я могла бы увидеть силуэт человека, но там никого не было. И котенок очень странно повел себя, стал рычать, вопить, набрасываться на дверь. На следующий день, т.е. на сорокой день со дня смерти дяди мой котенок немыслимым образом умер, просто споткнулся на пороге и умер. У меня вопрос, не взял ли на себя котенок мою смерть?***Было мне лет 5. Пошла вместе с родителями воду набирать на родник. Приходим обратно домой с канистрами. А жили мы раньше в малосемейках (там такой коридор длинный, много дверей). Наша квартира находилась немного вглубь.Так вот. Выходим из лифта, идем в квартиру. А в другой стороне у окна мужик стоит. Я смотрю на него, оторваться не могу. Что-то в нем странное было. А родители в это время дверь открывали. И вижу, что пошел он в нашу сторону. Чувствую такой ужас и начинаю запихивать родителей быстрей домой. Как только вошли, сразу дверь закрыла. Смотрю в глазок: мужик стоит. У меня уже паника. Стою, держу дверь. Чувствую, что он ее толкать начинает! У меня такой ужас, что я даже сказать ничего не могла. Постоял он у двери еще минуту и побежал (я за ним в глазок так и наблюдала).А потом подхожу к маме, говорю, что мужик чуть за нами не вошел. Она не поверила. И до сих пор не верит. Говорит, я бы заметила. Но не приснилось же мне это!***Мы с сестрой были маленькие. С нами жила еще бабушка, дедушка некоторой время назад умер. Мы жили в трехкомнатной квартире. История случилась в спальне, за большой комнатой. У нас там стояло три кровати, две больших, одна маленькая буквой П.Мы с сестрой сидели на большой, напротив входа, бабушка подальше на другой кровати. Родители были тоже дома, на кухне. Вдруг открылась дверь, и вошла женщина, по обличью как Снежная королева. Мы так испугались! (Пишу, у самой мороз продирает) Залезли под одеяло и орем что есть силы, визгом визжим. А женщина прошла к бабушке, села рядом с ней и беседуют.Потом бабушка говорит — вылезайте. Никого уже не было. Кстати, сестра добавляет подробности, хоть и младшая. Я не все помню. Спросили у бабушки, кто это. Отвечает — моя смерть приходила, только никому не говорите.А родители никого и не видели, там никто не проходил. Рассказали, когда уже взрослые были.***Я была мелкая, лет 7 наверное. Гостила у бабушки.У нее в подполе есть маленькая дырка, специально сделана для кошки, чтобы не открывать ей каждый раз дверь кошка через такое же маленькое отверстие пролазила на улице, проходила в подполе и выпрыгивала уже в доме.И вот как-то, уже утро. Все стали, бабушка с мамой кушать готовят, папа и дедушка смотрят телевизор, кот лежит возле печки. Я играла, и мне всегда было интересно, что это за дырка в полу, родители все шутили, что там другой мир. А я подойду и смотрю туда аккуратненько, но там темно и не видно ничего. И вот подошла и в этот раз, приближаюсь к отверстию, и в этот момент оттуда появляется рука и хватает мою руку, я стала кричать.Родители напугались, не поняли, что случилось, рука сразу отпустила и обратно в подпол. Ни кто из моих этого сделать не мог, во-первых потому что все были рядом, а во-вторых, чтобы залезть в подпол надо убрать половичок и поднять за кольцо дверцу. Т.е. по скорости это не могли быть мои близкие. Другого входа туда нет, кроме через дом.Я перестала даже смотреть туда, боялась, что рука снова покажется и даже сейчас, когда приезжаю, иногда с опаской прохожу, а то мало ли.***Все лето я проводила у бабушке в деревне. Много чего наслушалась, а вот увидеть довелось только однажды: стоим мы веселой компанией после закрытия клуба, болтаем, смеемся, дурачимся. Клуб закрывался в 23.30. Тут один парнишка и говорит: «Вы слыхали, Васёна помирать собралась, да не кто к ней близко не подходит» (Васена считалась ведьмой, а лет уж ей было под 100). И только он это проговаривает, как под фонарем недалеко проходит голая молодая женщина. Ну для деревни это вообще нонсенс, мальчишки свистеть стали, кто смотреть побежал. Только эта женщина вблизи Васеной оказалась, старой и дряхлой, небрежно одетой, просила руку ей дать да до дому довести. Мы кто куда врассыпную, а она к нам ручищи тянет, поймать пытается. Дня через два умерла, бедолага, крышу прорубали.