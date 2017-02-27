ВНИМАНИЕ: истории не редактировались. Могут содержать жаргонизмы и ненормативную лексику.---------------Я когда только начинала жить со своим мужем, у меня произошел случай, после которого я даже сходила к психиатру...Жили тогда в доме мужа. В этом доме несколько лет до этого умерла его бабушка. И я всегда боялась там спать одна! И вот как-то проснулась ночью и вижу что в комнате напротив (комнаты смежные) сидит муж и курит (имелась когда-то такая привычка). Вижу его очень отчетливо. Огонек от сигареты мигает, дымок...Ну, я посмотрела и решила на другой бок перевернуться... Переворачиваюсь, а там муж спит. Как я кричала! Потом долго не могла уснуть.***Странных явлений в жизни было множество (да что там, они меня постоянно сопровождали до определённого момента), но самый яркий случай произошёл в студенческие годы.Жил я тогда, как и многие иногородние, в общаге, в комнате на седьмом этаже, но всё свободное время проводил у друзей на четвёртом. У меня и ключ от их комнаты был. А тут, в самом начале моего пятого курса, попались они на пьянке и выселили их полным составом. А заодно и меня в другую комнату, и так перенаселённую, переместить попытались, и решил я тогда в знак солидарности (а также чтобы учебой, наконец, заняться: пятый курс всё-таки!) тоже на квартиру съехать. А на время поисков оной договорился с комендантом, что поживу один в опустевшей комнате моих друзей. На том и порешили.И вот, когда отведённые мне на поиск съёмного жилья две недели почти подошли к концу, а с квартирой всё никак не ладилось, проснулся я среди ночи от странного ощущения. А именно: на меня как будто камень положили, даже дышалось тяжело, как придавленному. Ну да ничего, полежал немного, отдышался, вроде полегче стало. И тут новая странность: явный скрип пружин слышу, от противоположной стены, где двухъярусная кровать без матрасов и одеял стояла. Как будто кто-то сел на неё и методично так раскачивается: скрип-скрип, скрип-скрип... И как-то жутковато мне стало, не по себе, а тут ещё телефон нажимаю время посмотреть, а там 3:31, самое, блин, подходящее для всяких страшилок.Спать сразу резко расхотелось. Поднимаюсь с кровати — скрипы утихли. Уже хорошо. Делать нечего: включил свет, нашёл какую-то книжку, сижу на кровати, читаю, лицом к окну повернувшись, и боковым зрением наблюдаю в оконном отражении, как за моей спиной бесшумно распахиваются дверцы шкафа... А не помню я, как у окна оказался, вот просто только что сидел, читал, а теперь стою у другой стены и на шкаф этот открытый пялюсь. Постоял-постоял, подумал, потом закрыл дверцы, включил тихонько радиоприёмник (всё веселей как-то) и решил себе кофе приготовить, раз уж всё равно не спать. Пошёл на кухню, набрал воды в чайник, зажёг газ... И тут из комнаты ЗАОРАЛА музыка... Когда вернулся, ручка громкости была выкручена на максимум.Не помню, как досидел до утра, а утром в институте рассказал о ночных приключениях одногруппникам. Они как-то сразу поверили, видимо, выражение морды лица соответствовало, и попросили пересказать историю преподавательнице, которая всякой мистикой как раз очень увлекалась. А она объяснила, что это, видимо, меня домовой выгонял. А когда узнала, что комната чужая, и вовсе уверенно заявила, что всё правильно — я чужое место занимаю, куда должны другие люди заселиться, вот он и недоволен. Так оно, наверное, и было, тем более что подходящая квартира нашлась практически в тот же день, а я в процессе переселения ещё пару раз ночевал в той комнате, и никакие невидимки меня больше не донимали.***Я сегодня страху натерпелась, жуть просто.Дети в садике, я поставила тефтели в духовку, а сама решила принять ванную. Поставила себе будильник на мобильном на 15-45, чтобы ужин не подгорел. А то я в ванной теряю счет времени, могу очень долго сидеть. Ну, значит, почти искупалась, намылилась гелем для душа... Вдруг слышу, как ручку в ванной кто-то повернуть пытается, как будто ребенок крутит, а открыть не может (у нас ручки крутящиеся такие, закрыться можно, нажав на кнопочку в центре круга) Я подумала, что на автомате закрыла на замок, хотя когда детей дома нет, так не делаю. Думаю, наверное, муж с работы пришел, чего это он так рано.Позвала мужа, в ответ естественно тишина... Тут как-то не по себе стало. И тут дверь открывается нараспашку и ударяется об стену! Такое ощущение, что ее кто-то дернул сильно.Я заверещала, выскочила из ванной, не успев смыть с себя пену. Обернулась в полотенец и пошла искать мужа. Думала, что он прикольнулся, хотя это и не в его духе. Прошла по комнатам и никого естественно не обнаружила. Входная дверь была закрыта на два оборота.Пошла на кухню, посмотрела время. 15-45. Думаю, почему же будильник не звенит. Оказывается, перепутала время и поставила его на 13-45.О том, как я смывала с себя гель, это отдельная история :) Было страшно в ванную зайти. Теперь точно когда одна дома буду, купаться никогда не стану. Во второй раз у меня просто сердце остановится.***Живу в городе. Город не совсем маленький (около 800 тыс. население). Квартира на 7 этаже 9-этажки. Это прелюдия. И небольшое пояснение: кошка у меня окотилась, 2 котенка. Через неделю раздавать собирались.Так вот сама история. Мама-кошка и 2 сыночка спят на диванчике. Муж собирает вещи и гостинцы (собрался проведать родителей в другой области живущих). Так получилось, что встряхнул полиэтиленовый пакет, в который собирался что-то упаковать. Мешок неожиданно громко зашуршал. Один из котят напугался чересчур сильно и ломанулся с диванчика в сторону прихожей и туалета. И исчез.Мы, занятые сбором мужа как-то отвлеклись на несколько минут. Потом я решила взять испуганного котенка на руки, успокоить, пожалеть. Но, ... Котика не было нигде. С учетом того, что мы были с мужем вдвоем (из людей), никто к нам не заходил и от нас не выходил (входная дверь и окна были закрыты, то котик выскочить из квартиры или вылететь в окно физически не мог).Мы обыскали всю квартиру, отодвинули всю мебель, холодильник, плиту, вытряхнули и перебрали все ящики и полки, в которые могло залезть животное. Просмотрели с фонарем под ванной, заглянули в каждую щель. Вытряхивали с полок и ящиков все белье, одежду и прочее. Квартира не большая, 1-комнатная. Мебели не много (только самое необходимое). И за батареями тоже. Не мяукал. Мы еще удивлялись — если котенок застрял где, то должен был пищать, скрежетать (производить звуки), пытаясь выбраться. Ничего... Тишина...Странно, что даже кошка-мама его почти не искала. Отдали новым хозяевам второго котика, так маманя вечером растревоженная ходила. Нервничала. А за несколько дней после исчезновения первого котика кошка ходила спокойная. Только иногда как-то странно всматривалась в пространство. И нам жутко становилось. До сих пор гадаем — куда мог исчезнуть котенок, которому 1 месяц и 10 дней от роду. Может, кто знает?***Мама рассказывала. Было это в послевоенное время. Её родители погибли еще в голодомор. Осталась она круглой сиротой. И вот после войны случайно нашелся её родной дядька. Поехала она к нему. У них с женой не было своих детей, воспитывали двух сирот. Обрадовались маме сильно, а дядька вообще плакал, что, мол, своя кровинка так настрадалась.Но тут совпало, что им нужно было ехать в соседнее село, то ли на свадьбу, то ли на крестины. Звали и маму с собой, но ей неудобно было ехать, и они пообещали утром вернуться.Когда настала ночь, мама потушила керосинку и легла на печи. Светила полная луна и вдруг по хате стал ходить огромный кот (не было котов у них). Смотрел на маму и скалился. Но дальше был настоящий ужас. Сама по себе отворилась дверь в сени, поперек двери была перекладина. На этой перекладине висела за шею странная кукла. Тяжело вздыхала, и глаза её открывались и закрывались в такт вздохов.Это было до тех пор, пока не закричали петухи. Вдруг все исчезло. Дверь в сени закрыта, никаких котов. Мама выбежала на улицу. Соседка выгоняла корову и по маминому виду сразу все поняла, ещё сказала: «Зря я тебя к себе на ночь не позвала».Утром приехали дядька с женой. Жена заходилась по хозяйству, стала готовить кушать, а дядька пошел в сарай что-то мастерить. Затем жена дяди попросила маму позвать его кушать. Мама зашла в сарай, на перекладине в петле висел дядя.Он был очень добрым, сердечным человеком, очень любил семью. Как такое могло произойти — объяснить не смог никто.***Мой муж вдовец. Жена умерла от рака. Один раз у нас зашел разговор о ней, он сказал, что жена ночью всегда держала рукой, а я никогда не дотрагиваюсь. В одну из ночей я проснулась ночью в туалет. Легла обратно, вспомнила про наш разговор и решила его обнять. Поворачиваюсь, вижу, его буквально обвила ногами и руками ОНА, это я сразу поняла.Она была вся чёрная, только глаза как у кошки, она смотрела мне прямо в глаза и говорила без слов примерно: «Не трогай его он мой, я его держу!»Мне странно стало, что она повторила его слово «держу». Я повернулась, прочитала про себя Отче наш и уснула. Утром я ему об этом рассказала. Он сказал, что это мои фантазии, а через месяц умер.***А я позавчера на ночь решила Библию почитать. Вообще крайне редко я это делаю, а тут надо было на очень важный для себя вопрос ответ найти... Стала зачитывать мужу вслух выдержки из Евангелия от Матфея. И вдруг... где-то в темном коридоре (уже полночь почти!) как польется вода! А потом шорох и возня. Даже мой муж, «горячий финский парень», встрепенулся и, запинаясь, говорит: «Ч-что это?!» Пошли вместе смотреть — может, соседи залили или что-то в этом роде. Абсолютно ничего. Вернулись в комнату, стали опять Библию читать. И опять то же самое. А потом сама по себе пару раз взвыла детская говорящая книжка, которая на шкафу лежала... Страшно... Кто это у меня в квартире так на Библию может реагировать?***Это произошло с моей мамой 38 лет назад. А рассказала она мне об этом 8 лет назад — боялась, что отправят лечиться, 30 лет молчала.Когда родители поженились, жили у родителей папы. Тогда только родился мой брат. Ночью мама встала кормить его, а когда хотела лечь обратно, ее место было занято папой, развалился на всю кровать. Мама попросила подвинуться, но отец дрых и не реагировал. Она стала толкать папу, а потом вслух ругнулась. Сказала: «Черт!». Говорит: «Сказала, и стало не по себе. Слишком много эмоций вложила».И тут же мама увидела, что возле закрытой двери стоит мужчина. Высокий, одет в черный костюм и белую рубашку с галстуком. Лицо симпатичное, но на голове рога, а вместо ног копыта. Он молча смотрел на маму, потом повернулся к ней спиной, внизу которой был длинный хвост, шагнул за печку и исчез.***Реальная история, произошедшая со мной. До сих пор не понимаю, что это было.Мы снимали дом у одной женщины. Мне сразу показалось странным ее поведение: она явно боялась оставаться одна в этом доме, даже на минуту, и это днем! Но жилищный вопрос перевесил все остальные, я решила не заморачиваться и осталась жить в этом доме. Странности начались где-то через 2 недели. Каждую ночь я слышала плач ребенка, хотя мой ребенок в это время спал!!!! Я убеждала себя, что это просто мои фантазии, мне кажется, я загоняюсь...Так прошло 3 месяца. Потом ситуация стала меняться. Мой малыш начал играть как бы с «лялечкой», все время показывал мне в пустоту «Мама, там лялька», причем было реальное ощущение, что он КОГО-ТО ВИДИТ. Я была в шоке, никогда не страдала верой в потустороннее, но тут, как говорится, против фактов не попрешь... Однажды, проснувшись ночью, я услышала из кухни детский смех и какую то мелодию. Я встала и пошла на звук.Прежде чем описать, что было дальше, я проинформирую — я абсолютно вменяема, не страдаю галлюцинациями и не принимаю наркотики. Итак, когда я вышла на кухню, то увидела там маленькую девочку лет двух-трех, в светлой ночной рубашке, со светлыми волосами до плеч. Я до сих пор не знаю, что побудило меня сделать то, что сделала. Я села на корточки возле двери, протянула руки к этой девочке и сказала: «Иди сюда, я тебя покачаю». В этот момент она исчезла.С той ночи странности прекратились, но все равно при первой же возможности я сняла другое жилье. Часто вспоминаю об этой истории, интересно, кто была эта девочка, чего она хотела, знала ли о ней хозяйка дома?.. У меня нет ответов на эти вопросы.***У знакомой был случай. После смерти отца она сделала в квартире ремонт. Причем особо долго возилась с потолком — смывала старую побелку, шпатлевала, выравнивала, белила заново. Получилось неплохо. Буквально через несколько дней на свежепобеленном ровном потолке появилась отчетливая кривоватая пятиконечная звезда. ПРОЦАРАПАННАЯ. Причем довольно большая и полосы широкие, около сантиметра шириной. А вся звезда примерно сантиметров 30.Живут они вдвоем с матерью. Обе в здравом уме и трезвой памяти. Царапать недавно побеленный потолок не будут. Никаких гостей после похорон и поминок не было. Звезду я видела своими глазами. До сих пор гадаем, что это было.***У нас соседний микрорайон построен лет 25-30 назад на старом деревенском кладбище. Когда-то там была деревня, при строительстве нового района ее снесли и на ее месте сейчас действующее кладбище. А на бывшем деревенском погосте стоят теперь жилые дома. Знакомые рассказывали — звуки, шорохи разные, шаги слышались в новой квартире с самого первого дня.Часто было не по себе, жутковато как-то. Старались не обращать внимания, позвали священника, освятили квартиру. Буквально через пару дней все началось снова. Но в один, далеко не прекрасный вечер, глава семьи Павел едва не поседел от ужаса. Жена, уложив трехлетнего сына спать, возилась на кухне. Паша смотрел в комнате телевизор. Боковым зрением заметил какое-то движение в углу, где недавно играл сынишка. От увиденного волосы встали дыбом — брошенные ребенком игрушки шевелились, перемещались по полу, будто продолжая прерванную игру...Квартиру они продали. Живут в соседнем районе, все замечательно, сын уже школу заканчивает. Вроде ни с чем потусторонним больше не сталкивались. Так что с энергетикой подобных мест не все так просто.***Мне подружка рассказывала, давно уже. Лет пятнадцать назад, в школе еще учились мы, шла она ночью в туалет через зал. А на пути в темноте папа ее сидит на корточках и пальцем ковер ковыряет. Она его спрашивает — пап, ты чего? Подошла, подергала его за плечо, а он молчит, не оборачивается и продолжает ковырять ковер. На обратном пути опять она мимо него прошла. Видимо, сонная была она, даже удивиться не подумала.Только утром вспомнила, что папа в ночную смену работал, и дома его не было. Как и других родственников мужского пола. У меня и тогда и сейчас мурашки от этой истории.***Жили мы со свекровью дружно. Она была врачом, очень хорошим. Как-то я долго одно время болела. Слабость, покашливание, температуры нет. Звонит свекровь, беседуем о детях наших. Я во время беседы прикашливаю. Она вдруг говорит — у тебя прикорневое воспаление легких. Я очень удивилась. Отвечаю, что температуры нет. Короче, она все бросает и через полчаса приходит к нам. Слушает меня через свою слушалку, стучит по спине и говорит: — Не спорь со мной. Одевайся, поехали на рентген.Сделали снимки. И правда, у меня пневмония. Именно такая, как она сказала. Заставила меня лечь в больницу, лично пролечила меня. И через непродолжительное время она сама скоропостижно умирает от инфаркта.Очень мы горевали по ней. И я почему-то все вспоминала, как она, незадолго до своей кончины, меня спросила:— Как ты думаешь? Есть что-то после смерти?Однажды после ванны захотелось мне прилечь. Легла, и вдруг приоткрылась балконная дверь. Я еще удивилась, она просто без усилия не открывается. Сквозняка не было точно. Я за этим следила, боясь снова заболеть. Потянуло сильной прохладой. Надо бы встать, прикрыть дверь, а не хочется. Не сплю, а вставать не хочется, устала на даче очень. Только что вылечилась, если не закрыть дверь, опять заболею.И вдруг подумала:-Интересно, а на самом деле есть тот свет или нет?И мысленно обратилась к умершей свекрови:— Мам, если ты меня слышишь, закрой дверь на балкон, а то меня продует. Тебя нет, лечить некому будет.И дверь тут же закрылась! Думаю, показалось что ли? Повторила:-Мам, если ты меня слышишь, открой дверь.Дверь открылась!Представляете?! Собрались на другой день, и в церковь. Свечи поставили за упокой.***У нас был случай. На годовщину отца решили не звать никого, а скромно помянуть. Мать не хотела, чтобы поминки превратились в заурядную пьянку.Сидим за столом на кухне. Мать поставила фотографию отца на стол, причём, чтобы поднять её повыше, подложила под неё торчком записную книжку, прислонила к стене. Налили стопку с водкой, кусочек чёрного хлеба. Всё как положено. Разговариваем, вспоминаем.Уже вечер, решили уже всё прибирать. Я и говорю, что надо стопку отнести на тумбочку в отцову комнату, пусть там постоит, пока сама не испарится. Мать у меня очень рациональная, не очень верит во все эти обычаи. Говорит так легкомысленно: «Да зачем убирать, я сама сейчас и выпью».Только она это сказала, записная книжка вдруг ни с того ни с сего поползла краем по столу и опрокинула отцову стопку. Фотография упала, а водка вся вылилась до последней капли. (Надо сказать, что стопка круглая как бочонок и опрокинуть её почти невозможно).У вас когда-нибудь шевелились волосы на голове? Тогда я это впервые испытала. Мало того, всё тело было покрыто мурашками от ужаса. Я минут пять не могла ничего выговорить. Муж и мать тоже сидели в шоке. Как будто отец сказал с того света: «Вот на тебе! Выпьешь ты мою водку, как же!»Как после этого не верить в мистику!***Я вчера столкнулась с чем то странным.Уже за полночь, сидим с моим дорогим, смотрим «Гардемаринов», и слышим, что во дворе кто-то качается на качелях.Третий этаж, окна выходят на площадку и, по случаю жары, открыты настежь. Качели наши скрипят омерзительно, звук этот знаком до слез — моя малая их обожает, а до механизма, чтоб смазать, не добраться.Через пару минут мне стало интересно: кто это у нас в детство впал — думается, детей в это время на улице не бывает.Подхожу к окну — качели пустые, но активно качаются. Зову своего, выходим на балкон, вся площадка отчетливо видна (небо ясное, луна-полная), качели пустые, но продолжают качаться, увеличивая амплитуду. Беру мощный фонарь, направляю луч на качели — еще несколько «вперед-назад», рывок как будто кто-то спрыгнул, и качели начинают останавливаться.Какого-то местного духа спугнула ;)***Вспомнилось. Когда то давно жили в тайге. И вот пришли в гости проходящие охотники. Мужики светскую беседу ведут, я на стол накрываю. Нас трое, их двое, а я накрываю стол на шестерых. Когда заметила, стала вслух удивляться, почему еще одного человека посчитала.И вот после этого охотники рассказали, что на лодке остановились в одном месте,— заинтересовала куча хвороста. Оказалось, что медведь задрал человека и завалил его валежником, из-под хвороста торчала нога в обгрызенном сапоге. Вот поэтому они и выезжали в город, прихватив сапог, — чтобы сообщить куда положено, заказать авиацию для вывоза трупа и собрать бригаду для отстрела медведя-людоеда.Вот вместе с сапогом, наверно, и неупокоенная душа увязалась.***Мы как-то снимали квартиру с мужем и трехлетней дочкой у мужчины. Все было нормально первые полгода. Жили себе спокойно. И как-то в один из зимних холодных вечеров посадила я дочь в ванную, дала ей игрушки детские, а сама по дому что-то делала, периодически за ней приглядывая. И тут она как вскрикнет. Я в ванную, она сидит, плачет, а по спинке кровь бежит. Посмотрела, ранка, как будто кто-то поцарапал. Спрашиваю, что случилось, а она пальцем в дверной проем показывает и говорит: «Эта тетя меня обидела». Естественно, тети никакой не было, мы были одни. Жутко стало, но я как-то об этом быстро забыла.Через два дня стою я в ванной, заходит дочь и спрашивает, указывая пальчиком в ванну: «Мама, кто эта тетя?» Я спрашиваю: «Какая тетя?». «Вот эта» — отвечает и смотрит в ванну. «Вот же она сидит, ты не видишь что ли?». У меня холодный пот, волосы дыбом, я готова была в чем была вылететь из квартиры и бежать! А дочь стоит и смотрит в ванну и как будто осмысленно на кого-то! Я со свечкой по всей квартире кинулась читать молитвы в каждом углу! Успокоилась, легли спать, а рано утром ребенок подходит в угол комнаты и предлагает какой-то тете конфетку!В этот день пришел хозяин квартиры за оплатой, я его спросила, кто здесь жил до этого? И он мне рассказал, что в этой квартире умерли его жена и мать с разницей в 2 года, и для обеих смертным одром была кровать, на которой спит моя дочь! Надо ли говорить, что мы вскоре съехали оттуда?***Моя знакомая живёт в доме дореволюционной постройки. Ещё прадед-купец его строил. Однажды вернулась из магазина, видит в комнате мужичка в тулупе. Он маленький, бородатый, кружится вокруг себя, словно танцует.Знакомая спросила его: — К худу или к добру?На что он пропел:— А ты ребёнка потеряешь, ты ребёнка потеряешь!!!И сразу исчез.Долгое время знакомая тревожилась за своих детей, встречала их со школы, не отпускала далеко от себя. Спустя год старший сын уехал жить в другой город, к своему отцу. Навещает мать крайне редко, так что можно сказать, ребёнка она потеряла.***Я долго не писала об этом, считала, что это моё личное. На днях подумала — я же вас читаю, вы же тоже делитесь.Маме 26 июня 2 года будет, как ее нет. Я вспоминаю, как за неделю до этого мы на пляж ездили (никто не болел и умирать вовсе не собирался). Я увидела золотые ниточки у мамы от головы прямо в небо. У меня глаза квадратные, я попятилась, назад, села на покрывало. Глаз не оторвать. Я вижу, что мама смотрит на меня. Я единственное смогла сказать: НИ ФИГААА СЕЕБЕЕЕ! Мама спросила, что, я ей сказала не двигаться, я ещё посмотрю. Мама сказала: «Может, я скоро умру?». Мамочка, как же ты была праваМама первый раз в обморок упала на кресле, я скорую вызвала, не человеческим голосом орала. А мама с блаженным выражением лица повторяла: «Мама, мама, мама...», как будто и впрямь видит. Тогда я стала орать: «Баб, уходи от сюда, оставь её мне, уходииии!!!!» Скорая инсульт не распознала, мама пришла в себя при них. Вечером всё повторилось и уже навсегда.***Было много лет назад. Умерла моя 91— летняя бабушка. После кремации мы привезли урну с прахом домой и поставили ее в кладовку для дальнейшего захоронения в другом городе (это ее просьба была). Сразу отвезти не получилось, и она стояла там несколько дней.И в течение этого времени в доме произошло много чего-то необъяснимого... По ночам мама слышала какие-то стоны, всхлипы, вздохи, которых раньше никогда не было, я все время ощущала чей-то взгляд (укоряющий) днем. У нас все валилось из рук, и атмосфера в доме стала нервно-напряженная. Дошло до того, что мимо кладовки мы боялись пройти и ночью даже в туалет не ходили... Мы все понимали — душа неупокоенная мается и когда отец, наконец, урну увез и захоронил, все изменилось и у нас. Бабуля! Прости нас, наверно мы что-то сделали неправильно!***Мама рассказала три дня назад. У нас поздно ложатся, в том числе и дети-школьники. К полуночи лишь относительно тихо. И сама деревня тихая. Только сверчки сейчас, да редкая собака залает. Птицы ночные уже перестали петь, к осени готовятся. Дальше с маминых слов.— Проснулась от того, что кто-то стучал во вторую дверь коридора (первая у нас деревянная и на засов закрывается, вторая современная металлическая). Стук не был сильным, и стучали будто бы раскрытой ладонью. Подумала, что кто-то из старших детей выскочил без спроса на улицу, а дед после курения закрыл дверь на ключ. Но на часах было почти 2 ночи, в доме тишина — все спали. Спросила «кто там?». Стук на время прекратился. Потом детский голос произнес: «Это я... пустите». Дворовая собака и две комнатные собачки молчали. Еще раз спросила «кто там?». Стук прекратился совсем.У меня очень рациональная мама, видениями не страдает. Рассказывала весьма тревожно. Надо знать наше семейство, особенно маму — ни в кого/что не верит, никого не боится, поэтому обычной реакцией для нее было бы встать с кровати с вопросом «а это что за хрень?» и взять хороший дубец, но вот так. Говорит, что очень естественное и явное событие было. И не спала она.Такие дела.***Сижу вечером с ребенком годовалым, смотрю передачу про всякие перемещения в пространстве. Про себя хихикаю над тем, что люди верят во всякие там полеты предметов и людей.Перевожу взгляд на детскую книгу, лежащую на полу, и, сосредоточившись, приказываю ей перевернуться, совершенно не веря в удачный исход эксперимента. И в этот момент книга встает на корешок, постояв на нем несколько секунд, переворачивается на другую сторону.Сказать, что я испугалась — не сказать ничего — меня трясло от ужаса.***В моей жизни в этом году случилось две беды. Умерла бабушка, папина мама. Прошел месяц и умирает вторая бабушка, мамина мама. А ведь не прошло и сорока дней.У маминой бабушки был кот, кормить его никто не захотел и я забрала его к себе в город из деревни. Кот вел себя тихо и скромно. Ровно до того дня когда бабушка (мамина мама) пришла ко мне во сне и держала меня крепко за обе руки. Я очень сильно испугалась.Где-то дня через 2 просыпаюсь я среди ночи, открываю глаза и понимаю, что прямо надо мной что-то нависло. Оно напоминало белое облако и было очень близко ко мне, если б протянула руку достала бы. Я резко села, сон как рукой сняло, оцепенение какое-то. И будто увидев, что я проснулась, оно отскочило под потолок, немного замерло и медленно передвинулось в дальний угол комнаты. И с минуту где-то двигалось из угла в угол. И когда оно было над углом, где стоял аквариум с морской свинкой, свинка начинала бегать и свистеть.Я еле-еле дотянулась до телефона и посветила им, в свете ничего не было. А когда подсветка телефона выключилась, оно было на том самом месте. И в эту минуту в комнату на шум пришел тот самый бабушкин кот. И тогда это облако исчезло. Что это было, не знаю, и почему испугалось кота — тоже. Но вот теперь сплю ночами со светом и кота у себя в комнате запираю. Вот написала, и стало как-то легче, ведь рассказать никому не могу, скажут ведь что сумасшедшая.***В начале 80-х умер дедушка, и бабушка решила продать дом и переселиться из Сибири в среднюю полосу России. Здесь у неё жил брат, да и папа с мамой тоже собирались вскоре переезжать сюда. Как только я закончу школу.Позади 9-й класс, начались каникулы. В том городе, из которого уехала бабуля, я проводила почти каждое лето. Вот и в то последнее лето детства решила побывать там несколько дней — благо было, где остановиться. Крёстные мои там остались, да и подружек — хоть отбавляй. Гостила у крёстного — они жили по соседству с нашим бывшим домом и уже успели сблизиться с новыми хозяевами. Повели меня туда на некогда родной дом посмотреть и с соседями познакомить.Пока все что-то на кухне суетились, я заглянула в «свою» комнату, подошла к окну и распахнула занавески. Вид из «моего» окна был на калитку, которая открылась, и в неё вошла... моя бабушка, живущая уже за 3,5 тысячи километров. В неизменном светлом платочке на голове, цветастом платьице, чуть согбенная (она ещё была относительно молодая, когда её скрутил радикулит — так и прожила с ним до 98-ми лет) — быстро засеменила к крыльцу своей суетливой лёгкой походкой.Не помню, что почувствовала, и что пронеслось в тот миг у меня в голове, но я на автопилоте рванула в сени и резко распахнула дверь. На крыльце никого не было. Как и в огороде, и на улице. За мной выскочили переполошённые хозяева и мой крёстный: что случилось? Как могла, сбивчиво и, волнуясь, рассказала им про увиденное. Не знаю — поверили они мне или нет, но почему-то не особо удивились.Предположили только, что я с кем-то перепутала свою бабушку. Пусть так, но тогда КУДА подевалась женщина, которая вошла в калитку? Её я видела ЯВНО. Выйти обратно она бы не успела физически — расстояние от комнаты, из окна которой я её увидела, до крыльца было гораздо меньшим, нежели от калитки — и через частокол я бы всё равно заметила чью-то фигуру. Да и бабушка это была — я 100% уверена! Ну, или её фантом.Так и осталась эта история для меня загадкой — более тридцати лет уже прошло.***У моего знакомого отец самоубился в сарае под собственной квартирой. И стал приходить. В окно стучал ночью, на стекле следы ладони, снег под окном — ровный совершенно... Ну, это-то я со слов его жены знаю.Однажды, чудным летним днем, зашла я к ней в гости. Сидим, общаемся, напротив нас — как раз дверь в маленькую комнату, что над их сарайкой. И вижу я — выходит оттуда мужчина, очень четко его разглядела. Вышел, подошел к жене, наклонился, в щеку её поцеловал. Она в это время замерла — просто разговор на полуслове прервала и словно окаменела. Смотрит вперед стеклянными глазами, не шевелится.А потом мужчина ко мне повернулся и в глаза посмотрел — я сразу все молитвы вспомнила, все приемы защиты... Волосы по всему телу от ужаса дыбом стали...Он отвернулся и опять в комнатку ушел, а жена его как ни в чем не бывало разговор продолжает...Как я из этой квартиры вылетела — сама не помню, и трясло полдня, хоть и жара на улице была. Потом стала парней расспрашивать, как выглядел тот мужчина — оказалось в точности так, как я его описывала, хоть и не видела его ни разу.Больше я туда в гости не ходила.***А у нас много в районе проклятых мест... Жуть, конечно, да верится с трудом... Есть такая у нас дорога — название у неё «дорога смерти»... Все аварии (в неделю аварий 10 точно!) всегда со смертельным исходом! И только бы это...Однажды едем с дядей по этой трассе ночью... уже от этого страшно... пробирает до костей... Туман еще был — жутко до безумия... И тут... идут по обочине мужчина и женщина и беседуют. Я дяде говорю — и как им ночью не страшно? далеко от ближайшей деревни ушли...А дядя в ответ: «а что им... они ж мертвые...»Я: «как — мертвые?»Дядя: "Ты что, не знаешь? Много такого было... вот обернись теперь... (мы их проехали).Оборачиваюсь... а сзади никого... я потом неделю не могла спокойно спать... те двое снились.***Муж моей сестры никогда не верил во всю эту мистику... Умерла у него бабушка, которая любила его больше все внуков, и до 40 дней она к нему несколько раз приходила. Бабушка была очень толстая, и из-за этого страдала одышкой. И вот после того как она умерла, Сашка рассказывает: спим ночью, и вдруг на кресло, которое рядом с кроватью, как будто кто то садится, и громко дышит, точь в точь как его бабушка... Он говорит: боялся встать и свет включить... А комната темная, хоть глаз выколи... Прижался к жене, спрятался с головой под одеяло и трусил там... Потом догадался, когда ложился спать, зажимал в руке пульт от телевизора, типа бабуля придет, я сразу телик включу, чтобы светло было! Жуть в общем... после 40 дней все кончилось.***Два года назад погиб один мой хороший друг. Получилось так, что разминулись, он уехал до конечной — проспал остановку (нужно было выходить на сл.). В нетрезвом состоянии пошел обратно домой по путям. Сбило его поездом. В два часа ночи у него в квартире раздался звонок, его бабушка открывать, спросила «Кто?» — нет ответа, ещё раз спросила — молчание, открыла дверь — а там никого. Позже следствие установило, что в этот момент его и сбило поездом...***Звонила мне тетя, которую я не видела месяца три. Спрашивает, как дела, почему на похороны дяди не приехала. Я ей коротко объясняю и говорю, что сейчас разговаривать долго не могу, перезвоню на днях. Слышимость была отвратительная, в трубке ужасно шипело, голос тети был как бы издалека. Через неделю звоню ей, а мне племянница отвечает, что они тетю уж как месяц похоронили. Я — в шоке. Рассказываю про звонок... Племянница тактично молчит, я чувствую себя идиоткой(((.***Мне однажды девочка на остановке сказала, что ко мне придет чужая женщина и потребует деньги, а иначе она накликает несчастия... и девочка добавила — возьми веник и стукни им по голове старухе... Я посмеялась... через месяц звонок в дверь — стоит старуха в сером тулупе и говорит:— Дай бабушке монеточку — я тебе любовь подарю сказочнуююю, а не дашь — проклятье обретешь...Я схватила зонтик под рукой и как по голове стукну. Бабушка зыркнула на меня, заворчала и дальше пошла. Там соседке не повезло — у неё квартира сгорела и дача тоже, говорит, что отдала деньги старухе... вот так***А мама подружки рассказала историю:15 лет назад, когда ее сестра была беременна, то они хоронили дедушку, на похороны сестру не взяли, а вот на 9 день она пошла на кладбище, и, проходя мимо одной из могил, прочитала имя: Дарика. И она решила, что если родится дочь, то обязательно назовет дочь таким именем. И все 9 месяцев ей снился сон, что она приходит в детский сад, и на шкафчике своей дочери читает имя Дарика, но фамилия другая. Потом были сны, когда эта Дарика водила ее в лес, где показывала захоронения.Когда родилась девочка, то ее назвали Лилией. В 5 лет Лиля угорела в доме у бабушки. И когда ее мать в очередной раз была на кладбище, она встретила женщину, с которой они вместе дошли до остановки, и та женщина сказала, что приходила к дочери, которая угорела в 5 лет, и девочку зовут Дарика. Получается, что, назвав не родившегося ребенка именем покойника, мать запрограммировала судьбу?***А мне соседка рассказывала — парня в деревне у них заживо похоронили. А он гармонистом был, так с гармошкой в гроб и положили. А он не умер, а летаргическим сном заснул. Сторожа на кладбище ночью слышат — музыка какая-то, и вроде из-под земли. Ближе подходят — из новой могилы. Хорошо, мужики не робкого десятка были — могилу раскопали, а он — жив. Проснулся от недостатка кислорода. Потом его мать два дня к «воскрешению» сына всей деревней готовили, прежде чем домой парень вернулся, а эти два дня он у сторожей в сторожке на кладбище жил.***Бабушка рассказывала... Хоронили ее внезапно умершую соседку. Опустили гроб, закопали. Вдруг слышат крики: «Выпустите, помогите». Бросились откапывать, но батюшка запретил, сказал, значит, Богу так было угодно.***Мне бабушка рассказывала такую историю. Она жила в городе Сурске, Пензенской области, и у них там в центре города было старое кладбище. И вот, очень умные власти решили его снести, и что-то там построить. Кладбище снесли, а на его месте возвели детский садик. Детки туда ходить боялись. Болели, плакали. Дочка бабушкиной знакомой плакала и жаловалась матери: «Мама, я туда не хочу. Там мальчик без ручки на качелях качается». Страшно, в общем. И власти — идиоты. Как можно что-то делать на крестах своих же предков?!***Когда моя подруга получила новую квартиру — совершенно новую, дом только-только сдали, и она заселилась одной из самых первых, то с ней был один любопытный случай.Подруга осталась ночевать одна в этой квартире, ремонт в ванной только-только доделали, и как раз повесили новое зеркало. Подруга на радостях решила помыться в свеженькой ванной. Лежит в теплой воде, и вдруг замечает, что край шторки начинает потихоньку отодвигаться, будто его тянут рукой...Подруга насторожилась, но особого значения не придала, задернула штору обратно, закончила мытье, стала причесываться у зеркала и в запотевшем стекле поймала взглядом отражение мужского лица, молодого, смуглого, с явно выраженными восточными чертами.И в обморок она не хлопнулась, и не завизжала, и не побежала молиться-креститься-поститься да освящать помещение, а громко и строго сказала:— Значит, так — квартира эта моя, я в ней хозяйка, и нечего меня пугать!Призрак гастарбайтера с тех пор больше ее не беспокоил. Почему гастарбайтера — а подруга предположила, что, наверное, во время стройки дома произошел несчастный случай с кем-то из рабочих, и его лицо она видела в зеркале.