Автор: Templar



Почему-то у большинства людей потустороннее ассоциируется с ночью, мраком, старым кладбищем и грохотом грозы. Нет, конечно, бывает иногда и так. Но чаще всего сверхъестественное происходит рядом с нами незаметно, при свете ясного дня, на знакомых с самого детства улочках и во дворах хрущевок, среди толпы в метро и в безликих офисных коробках.



Да и люди, которые по службе занимаются происшествиями «со странностями» похожи на Малдера и Скалли не больше, чем опер из уголовного розыска на дядю Степу-милиционера.



Это такие же чиновники, как и другие государственные служащие. Все так же готовые при удобном случае сделать приписку к плану или «распилить» полученное финансирование. К счастью или к сожалению, свою работу они при этом выполняют.



Откуда я знаю? Один мой знакомый некоторое время проработал в этой структуре. Назовем ее «Конторой». Хотя к настоящей, чекистской, конторе она отношения не имеет и больше сотрудничает с вояками, чем с чекистами.



Сама Контора разделена на несколько отделов. Работники отделов стараются при случае насолить своим коллегам (например, сплавить смежникам сложное дело) и не очень любят друг друга. Хотя, когда «пахнет жареным» и угроза значительна (под этим понимается, в первую очередь, не «угроза миру», а угроза роспуска Конторы), они способны проявлять чудеса сплоченности и скоординированности). В названиях отделов — только номера, хотя у каждого есть свой профиль:



1-й отдел: мониторинг всего, что не вписывается в окружающую реальность, в том числе и крипипаст в Интернете. Особо неравнодушен этот отдел к психбольницам и моргам. Ведь именно в эти места имеют наибольшие шансы попасть те, кому не повезло столкнуться с «выходящим за грань»;



2-й отдел: работа с псионикой — экстрасенсы, телепатия, телекинез. Туда же относится все, что касается так называемых «полтергейстов». По словам моего знакомого — хорошая, непыльная и неопасная работа;



3-й отдел: тауматургия. Этот отдел разбирается с бабушками, которые слишком заигрываются в бизнес на привороте и порче. Но не бабушками едиными живет отдел. Сотрудники работают со случаями потусторонних воздействий, связанных с предметами, в том числе биологическими (кровь, волосы и т.д.);



4-й отдел: временно-пространственных аномалий. Исследование «временных петель», опрос очевидцев, внезапно оказавшихся в непонятных и странных местах. В компетенцию входит и работа с сущностями, происхождение которых, происходит по предположению из параллельных миров. В отделе наибольшая текучка. Велики шансы просто не возвратиться с места осмотра (хотя hr-ы Конторы об этом не распространяются, а новичков стараются убедить, что постоянная потребность в новых кадрах связана с тем, что сотрудники отдела очень часто уходят «на повышение»);



5-й отдел: зарубежных практик. Изучает ритуалы кельтов, древнюю иудейскую практику, практики Средней Азии. В последнее время активно развивается китайское направление;



6-й отдел: в просторечии — «инфренальщики». У меня есть не очень приятная новость для читателей: хотя доказать существование ангелов не получилось, демонические сущности вполне себе существуют. Этот же отдел занимается всеми проявлениями одержимости;



7-й отдел: на сленге Конторы — «некроманты». Все, что связано с неупокоенностью — от «нехороших мест» на кладбищах, до появления призраков и переселения душ;



8-й отдел: «техники». Все, что касается паранормальных проявлений в Сети. Одна из концепций «Конторы» гласит, что появление компьютерного разума неизбежно, причем далеко не дружелюбного людям. Задача отдела — не проглядеть его. Занимается отдел и другими, не укладывающимися в естественный порядок вещами, связанными с компьютерами и Интернетом;



9-й отдел — один из самых больших отделов. Контроль оккультных организаций. Задача — не дать набирать излишней силы некоторым масонским ложам, тайным обществам, организациям сатанистов и т.д. Имеет чрезвычайные полномочия. Работа в отделе считается одной из самых рискованных. Культисты, в отличие от НЕХ, охотно используют огнестрел, и не одна магическая методика не поможет защититься от пули снайпера в затылок или от десятка отморозков с дробовиками.



10-й отдел: биологический — проверка сообщений о необычных животных, растениях, грибах. Есть медицинский сектор, работающий с заболеваниями, не вошедшими в официальную науку;



11-й отдел: материально-техническое обеспечение. Да, в Конторе тоже есть свои бухгалтеры и завхозы;



12-й отдел: служба собственной безопасности;



13-й отдел. Наиболее засекреченный отдел. Хотя, чем он занимается — догадаться несложно.



Постараюсь ответить на вопросы, которые сразу же могут возникнуть у внимательного читателя. Нет, НЛО контора не занимается (если это не входит в компетенцию 4-го отдела). Существование инопланетян не подтверждено и загадка «великого молчания Вселенной» так и останется загадкой. Хотя… не удивлюсь, если ими просто-напросто занимается другая «контора».



Не боюсь ли выкладывать такую информацию? Так попросили выложить. Вспомним падре Брауна: «Где умный человек прячет лист? — В лесу». Теперь, если утечка информации из Конторы и произойдет, опровергнуть её будет легче легкого: «Ребята, да как же это можно воспринимать серьезно! Ведь это уже все было в крипипасте на Крипере!»



Кстати, мой знакомый уверен, что 99% объектов из SCP — выдумка, но оставшийся процент… ради него все и затевалось (скорее всего, иностранными коллегами). Сейчас никто не сможет отличить правду от вымысла.



Я мог бы много чего рассказать из историй моего знакомого. Кое-что видел и сам. Но... как-нибудь позднее. В конце концов, это просто рассказ, который должен стать в ряд из сотен подобных «историй о сверхъестественном и всемогущих спецслужбах», ничем не выделяясь из него.