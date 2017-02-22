Дверь шкафа пронизывающе заскрипела, и из темноты на Лили уставились два горящих глаза.Девочка испуганно привстала и посмотрела в сторону открывшейся двери.— Я тебя вижу! — шепотом сказала она, и дверь шкафа с таким же противным скрипом закрылась.Несколько секунд Лили подождала, не откроется ли снова стенной шкаф, и плюхнулась обратно на подушку.***«Я живу здесь уже очень долго, настолько долго, что уже и забыл, где я жил раньше, как оказался взаперти в этой темнице. Дверь комнаты не заперта, но покинуть ее я не смею, за этими дверьми меня круглосуточно поджидает ужаснейшее существо, мерзкое и отвратительное. Мне кажется, я умру от страха в ту же минуту, как попаду в его гадкие руки. Иногда стража врывается в мой каземат, но мне удается укрыться от их взгляда в дальнем темном углу. Видит бог, что каждый день я мечтаю о побеге, о свободе, я еще не знаю, что буду делать дальше, предел моих мечтай лежит за порогом этой тюрьмы.Еды мне не подают, я питаюсь пауками и какими-то серыми мотыльками, они мерзкие, но достаточно питательны, изредка получается поймать муху.Когда стемнеет, я приоткрываю дверь и оцениваю обстановку, но почти сразу пробуждается монстр и начинает оглушительно реветь на неизвестном мне наречии. Я тут же тихо закрываю дверь и молюсь, чтобы это существо не пришло сюда. А ведь иногда оно заглядывает ко мне, рыщет в моей комнате, находит и портит мои вещи, у меня почти ничего не осталось, лишь старые лохмотья, скрывающие мое дряблое тело.Скоро я сбегу, верю, что боги мне в этом помогут. Я не буду больше открывать эту дверь... долго, настолько, насколько у меня это получится. Тупое чудище забудет обо мне, и тогда его бдительность уснет, а я вырвусь... вырвусь на свободу, сбегу... выпрыгну в окно.Буду снова нюхать цветы и танцевать под дождем, любоваться звездами и чувствовать как теплый ветер щекочет мне лицо. Буду делать все что угодно, все, что снилось мне все эти дни.***Больше нет сил ждать, монстр лег спать, а я чутко слежу за ним через щель под дверью.Я уже давно не открывал её, не знаю что за ней происходит, но в комнате тихо, надеюсь стражник заснул. Прощай моя тюрьма, сумрак темницы, тюремщики и скудная пища, я не вернусь, пусть меня лучше убьют, а еще лучше я сам попытаюсь прикончить монстра, столько лет стерегущего меня за дверью, моя раненая душа требует отмщения!»***Снова послышался противный скрип двери и сердце маленькой Лили затрепетало. Монстр из шкафа давно не показывался, и девочка надеялась, что он исчез или ушел пугать другого ребенка.— Я тебя вижу! — тихо произнесла она. Но на этот раз дверь не закрылась после этих слов. Вместо скрипа закрывающейся двери послышался тихий шорох ползущего по ковру тела. Испуганная девочка спряталась с головой под одеяло.— Я вижу! Вижу тебя! — шептала она безостановочно. Но вот шорох прекратился и девочка выглянула. Около ее кровати стояла высокая, чрезмерно худая фигура в грязных лохмотьях, которая медленно наклонялась к малышке.— Я ТЕБЯ ВИЖУ! Вижу тебя! Уходи, отстань! — девчушка рыдала и кричала изо всех сил, но худощавая фигура не слушалась больше, оно протянуло тощие руки к девочке и Лили оглушительно завизжала.***— Что ты все кричишь?? — отец раздраженно трепал свою плачущую дочку за плечи. — Я тысячу раз проверял — в шкафу никого нет! Хватит орать как сумасшедшая! Ты понимаешь, что нет никаких монстров! Спи уже! Еще один звук... хотя бы один звук... Ты поняла?Девочка глотала слезы и ничего не отвечала, она видела, что отец в одном шаге от того, чтобы схватиться за свой ремень.***«Что я наделал!!! Глупец, глупец! Лучше бы я просто ушел, без отмщения, как колотилось мое сердце, я почти сделал это! Теперь у меня ни одного шанса, я застрял здесь навсегда!»***— Ты точно не боишься больше монстра из шкафа, Лили?— Нет, папочка! — девочка натянуто улыбнулась.— Отлично, моя хорошая, ведь в твоем шкафу не может никто жить, правда?— Да, папочка!Отец Лили выключил свет и вернулся в свою комнату.— Теперь монстр живет под моей кроватью, — сказала она шепотом и укрылась с головой одеялом.А в непроглядной темноте под кроватью девочки загорелись два белых глаза.