Предложение: редактирование историй
#8247
14 января 2017 г.
Чёрный вертолёт
Автор: Екатерина Коныгина

На лице у друга,
Застывает лёд.
Но ревёт не вьюга —
Чёрный вертолёт.

Чёрная кабина,
Лопасти и вал.
Кто же та скотина,
Что его позвал?

Кто увидит снова,
Дом, жену и дочь?
Кто три страшных слова,
Бросил в эту ночь?

Кто вернётся к маме,
К старческим рукам?
Кто заплатит нами —
Ветолётчикам?

Может, тот кто справа,
Может, кто левей.
Отзовись, отрава,
Отзовись, смелей!

Отзовись, предатель!
Ведь тебя зовёт,
Чёрный птеродактиль,
Чёрный вертолёт.

Он твоя надежда,
Чёрная, как мрак.
Только ты невежда,
Гнида и дурак.

Ты заплатишь нами,
За свою беду.
С памятью и снами,
Я к тебе приду.

Подмигну тем оком,
На котором лёд...
Выйдет тебе боком,
Чёрный вертолёт!

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О Черном вертолете читать «Рассказ дальнего родственника» того же автора.
метки: странные люди что это было?
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страшно не страшно