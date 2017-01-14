Автор: Екатерина Коныгина
На лице у друга,
Застывает лёд.
Но ревёт не вьюга —
Чёрный вертолёт.
Чёрная кабина,
Лопасти и вал.
Кто же та скотина,
Что его позвал?
Кто увидит снова,
Дом, жену и дочь?
Кто три страшных слова,
Бросил в эту ночь?
Кто вернётся к маме,
К старческим рукам?
Кто заплатит нами —
Ветолётчикам?
Может, тот кто справа,
Может, кто левей.
Отзовись, отрава,
Отзовись, смелей!
Отзовись, предатель!
Ведь тебя зовёт,
Чёрный птеродактиль,
Чёрный вертолёт.
Он твоя надежда,
Чёрная, как мрак.
Только ты невежда,
Гнида и дурак.
Ты заплатишь нами,
За свою беду.
С памятью и снами,
Я к тебе приду.
Подмигну тем оком,
На котором лёд...
Выйдет тебе боком,
Чёрный вертолёт!
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О Черном вертолете читать «Рассказ дальнего родственника» того же автора.
#8247
14 января 2017 г.
Чёрный вертолёт
♦ одобрила Инна ♦
+21страшно не страшно