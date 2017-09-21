У одной маленькой доброй девочки была умная пушистая кошка, капризный младший брат и жестокая набожная мать. Девочка очень любила свою кошку и заботилась о ней. Мать очень любила свои иконы и часам молилась, расшибая лоб в кровь. Младший брат никого не любил и ни о ком не заботился, лишь постоянно закатывался в припадках, пускал пену изо рта и бил сестру своими уродливыми кулачками.



Когда кошка родила, девочка была очень рада маленьким котятам. В доме прибавилось умных существ!



Но прошло несколько дней, и котята исчезли.



— Где котята? — спросила девочка свою набожную мать.



— Бог взял их, — ответила женщина и стала истово молиться.



Скоро кошка вновь родила. Радости девочки не было конца. Но вскоре котята снова исчезли.



— Где котята? — спросила девочка свою набожную мать.



— Бог взял их, — ответила женщина, закатывая глаза с желтушными белками.



Скоро кошка родила в третий раз. Девочка, несмотря на строгое религиозное воспитание, была умной и любознательной. Она проследила за матерью и увидела, как женщина топит котят в ведре.



Вечером девочка задала матери привычный вопрос и получила привычный лживый ответ.



Наступил светлый праздник крещения. Мать приготовила домашнюю купель, чтобы омыть там маленького сына, надеясь исцелить его от припадков. Когда мальчик уже сидел по шею в воде и судорожно орал, переходя на мерзкий визг, в дверь позвонили. Это пришли такие же верующие, чтобы поздравить хозяйку дома с их праздником.



Мать встретила гостей, пригласила их на кухню, к праздничному столу, а сама вернулась к купели. Ее сын больше не кричал, потому что лежал в воде лицом вниз. Тогда сама женщина начала кричать, переходя на мерзкий визг.



В ванную прибежали гости и тоже стали кричать и причитать.



И только умная добрая девочка была абсолютно спокойной.



— Бог взял его, — отрешенно вздохнула она.