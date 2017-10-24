С наступлением темноты одинокие прохожие предпочитают проходить мимо заброшенных кладбищ чуть ли не бегом. Из-под столетних деревьев, скрывающих мрачную неизвестность, их запросто могут окликнуть по имени. До напряженного слуха полуночных путников может также донестись либо леденящий душу собачий вой, либо глухие стоны, будто исходящие из-под земли. Над такими местами часто висит густой туман, в котором становится трудно дышать и кажется, что кто-то осторожно прикасается к лицу холодными руками…***Как собака от мертвого фашиста отбивалась…Эта история произошла несколько лет назад с жителем Брянской области Николаем Блошковым. Как-то по осени поехал он на озеро на охоту и взял с собой собаку.На берегу, где находилось заброшенное захоронение немецких солдат, погибших в этих местах в годы Великой отечественной войны, он наткнулся на небольшой провал в земле, углубил его, покрыл сверху ветками и решил в нем переночевать до утренней зорьки, когда утки начнут слетаться на кормежку. То, что ночевать придется в чьей-то могиле, его не испугало.Среди ночи Николая разбудил яростный лай собаки, которая ночевала вместе с ним в старой могиле. Охотник включил фонарик, осмотрелся по сторонам и увидел, что из одной стены торчат чьи-то ноги! На них собака и лаяла. Ноги шевелились и мало-помалу вылезали наружу, потом показалось и туловище.Николай почувствовал, как волосы поднимают у него шапку на голове, схватил рюкзак и ружье и с ужасом выскочил из ямы, забыв про собаку. Отбежав метров на сто от чертова места, он остановился и, все еще продолжая мелко дрожать от страха, прислушался. В могиле собака, оставленная охотником на произвол судьбы, видимо, сцепилась с привидением или мертвецом, или кто там еще был и слышно было, что между ними происходит нечто ужасное. Без перерыва раздавался жуткий собачий визг и леденящий душу рев, мало похожий на человеческий. Еще через пару минут собака странно заверещала и... затихла. В ночной тиши послышалось какое-то чавканье, но вскоре и оно прекратилось.Николай всю ночь, куря сигарету за сигаретой, простоял на берегу озера и лишь с рассветом решился подойти к странной могиле. Собаки в ней не оказалось! Только клочья шерсти устилали все дно. Стена могилы было цела, и признаки того, что из нее кто-то вылезал ночью, полностью отсутствовали.Впоследствии знакомый экстрасенс рассказал Николаю, что повстречался он с самым настоящим мертвецом, только проклятым при жизни. Земля не принимает таких, и они выходят из могил и нападают на живых людей. Ну а собаку мертвый фашист растерзал не потому, что она ему нужна была, а потому, что предупредила хозяина и позволила ему убежать...***Тайна могилы афганцаЕще более невероятный случай, связанный с ожившим мертвецом, произошел в одном из сел Поволжья. Вот как об этом рассказал единственный из выживших очевидцев произошедшего:«Наша бригада шабашников строила в селе кирпичный коровник. Однажды в село привезли хоронить мужика. Говорили, что после окончания школы он уехал учиться в город, да так там и остался и, по всей видимости, дослужился до большого чина. Ради хоть какого-то разнообразия я пошел на кладбище посмотреть похороны. Там встретил своего приятеля Виктора. Когда гроб проносили мимо того места, где мы стояли, я посмотрел на покойника. В глаза мне бросился шикарный золотой перстень у него на пальце. У меня еще мелькнула мысль: «Такое добро пропадет!»Остаток дня меня не покидала дикая мысль, а вечером я поделился этой мыслью с Виктором. Я предложил ему разрыть могилу, вскрыть гроб и забрать перстень: покойнику он все равно не нужен, а мы можем на нем «срубить» неплохие «бабки». Приятель сразу же согласился.В полночь, прихватив топор и две лопаты, мы отправились на кладбище. Прибыв на место, решили подбодрить себя водкой. За этим занятием нас и застал скользнувший по крестам свет фар вынырнувшего из-за пригорка автомобиля. Мы невольно пригнулись к земле.Автомобиль остановился у кладбищенских ворот, из него вышли две человеческих фигуры и направились в нашу сторону. Один из ночных посетителей, в ярком свете луны это было хорошо видно, нес большой сверток. У могилы солдата, погибшего в Чечне и похороненного две недели назад, незнакомцы остановились и стали сталкивать и складывать венки в кучу. Потом размотали свертокВот тут-то и произошло то, от чего мои волосы встали дыбом. Неожиданно сильно запахло озоном. Казалось, этот запах наплывал волнами, с каждым разом становясь все гуще и гуще. И тут появился Он! Он вынырнул из зарослей буквально в нескольких метрах от нас. Какое-то мгновение находился к нам боком, потом повернулся и направился в сторону наших «коллег». Судя по отношению к крестам, роста он был определенно выше среднего, шеи, казалось, не было, и голова сидела прямо на плечах. Руки висели ниже колен, но по толщине не уступали ногам, на которых он двигался, не сгибая их в коленях. Наши «коллеги», не замечая его, продолжали усердно орудовать лопатами. И только когда Он вплотную приблизился к могиле солдата, они одновременно повернулись в его сторону и, остановившись, застыли.Эта немая сцена тянулась довольно продолжительное время. Потом Он, сделав шаг в их сторону, схватил одного из них и с размаху насадил на острые прутки металлической ограды по всей длине позвоночника. При этом пострадавший не издал ни звука, а второй стоял все в той же позе и молча наблюдал за происходящим. И вдруг, как будто очнувшись, он отшатнулся назад и, размахнувшись лопатой, с силой опустил ее на голову монстра.Казалось бы, что от такого удара Он должен был развалиться на две части, но лопата, не встретив на пути никакого сопротивления, со свистом рассекла воздух и глубоко врезалась в землю, увлекая за собой нападавшего. Монстр резко выбросил вперед руку и схватил согнувшегося человека за затылок. Раздался страшный хруст, сопровождаемый чавкающим звуком. Бедняга как-то сразу обмяк, упал на колени и повалился боком прямо на могилу. Монстр какое-то время стоял в раздумье, как бы оценивая ситуацию, потом снял, как пушинку, с ограды первого, с такой же легкостью поднял с земли второго и, взяв их под мышки, медленно удалился в глубь кладбища.Сначала в себя пришел Виктор. Он в несколько прыжков достиг забора, перелетел через него и понесся в сторону села, а за ним — и я. Утром я узнал, что моего приятеля нашли повесившимся во дворе собственного домаА я в тот же день уехал в город и в том селе больше не появлялся.***Бродячие мертвецыПарапсихологи утверждают, что космические метеориты, ежедневно падающие на Землю, каким-то образом воздействуют на нее и вызывают в ее недрах и атмосфере необъяснимые с научной точки зрения процессы.Невероятные события происходят сегодня и в Курской области, в селе Семеновском. Здесь ночью из могил встают покойники и бродят по селу, пугая своим видом и издаваемыми звуками сельчан.Не так давно феноменом заинтересовались исследователи аномальных явлений из московской группы «Экстрана». Вот что рассказал по этому поводу один из руководителей группы В. Калдин.«Как мы узнали от местных жителей, гуляния мертвецов по селу начинаются примерно в двенадцать-полпервого ночи. Соответственно, мы появились на кладбище в одиннадцать часов. Нам объяснили, что встают из могил одни и те же мертвецы, двое мужчин и женщина. Мужчины умерли, когда им было 49 и 64 года, а женщина скончалась в 57 лет.Ровно без двадцати двенадцать послышался какой-то глухой шум и явственный рык, доносившийся прямо из одной из «наших» могил. Я включил мощный профессиональный саундофон, улавливающий и записывающий звуки на расстоянии до ста метров.Постепенно шумы и звуки стали раздаваться из всех трех могил. Затем на одной из них зашевелилась земля и стала понемногу осыпаться внутрь. Наш сотрудник забыл о своем фотоаппарате и смотрел на могилу, как завороженный. Когда же из этой могилы стало подниматься что-то бесформенное, я тоже на несколько секунд оцепенел и лишь затем включил мощный армейский фонарь. Раздался такой рев, что заложило уши. Мертвец не ожидал яркого света, или, может быть, этот свет все же оказал на него какое-то воздействие, но так или иначе, он рухнул в могилу, и земля сама стала засыпаться обратно! Я направил луч фонаря на другие могилы, и рык оттуда тоже стал доноситься все глуше и глуше, а потом и вовсе прекратился.Как выяснилось позднее, наш фотограф все же успел несколько раз щелкнуть камерой, когда я направил луч на мертвеца. Но фотографии не получились, они оказались полностью засвечеными. Саундофон также не записал никаких звуков, даже чудовищного рева...»Как сообщили сотрудники группы «Экстрана», сейчас они готовятся к новой, более подготовленной поездке в Семеновское…Опытные патологоанатомы утверждают, что «оживление» давно умерших трупов можно объяснить с научной точки зрения. Бывает, говорят медики-криминалисты, что окоченение мышц у умершего происходит неравномерно. И тогда мертвецы как бы начинают двигаться: сгибаются руки, ноги, поворачивается голова, открывается и закрывается рот, приподнимается тело... Зрелище, естественно, не для слабонервных.Более того, последовательность сокращения мышц, по мнению некоторых специалистов, сохраняется в памяти тела даже после смерти. И если поступает команда (от Кого или от Чего — это уже второй вопрос), «включающая» эту память, то начинаются поистине настоящие чудеса. Может, именно этим механизмом и следует объяснять некоторые многочисленные истории о мертвецах, выбирающихся из могил и разгуливающих по кладбищу и окрестностям?***Огненные колесницы и призрачные ежикиГнездовские курганы, расположенные около Смоленска, — хорошо известный археологический памятник. Но местные жители считают это место «нечистым». Будто в полночь здесь зажигаются огни, нарастает непонятный шум.А. Перепелицын, координатор Калужской группы по изучению АЯ, записал не один десяток историй о призраках на этом старом кладбище.Один из очевидцев, который в детстве со своими сверстниками часто устраивал на Гнездовских курганах ночные засады, рассказывал:«В 2 часа ночи услышали грохот. Выглянули из нашей ямы и видим — по воздуху мчится... колесница, запряженная огненными конями... В ужасе мы бросились бежать. Не заметили, как исчез один мальчик из нашей группы. Только утром его нашли на кладбище без сознания. После этой ночи он так и не выздоровел: стал чахнуть и вскоре умер».Есть свидетельства о встречах на кладбище с мужчиной и женщиной в золотистых одеждах. На руках у них — маленький ребенок. В момент появления призраков слышится женский плач. При сближении с фигурами они тут же растворяются в воздухе.А вот интересное свидетельство местного жителя о золотой курице с цыплятами. Будто довольно часто в этих местах появляется курица с выводком из 40 цыплят, и однажды он даже взял цыпленка в руки, но тот... медленно исчез.Еще одно заброшенное кладбище, где регулярно появляются призраки, расположено в Орле рядом с железнодорожным вокзалом прямо у мостов, перекинутых через Московское шоссе. Уже много лет здесь никого не хоронят. Практически нет ни одной нормально сохранившейся могилы. Ржавые ограды повалены так, что кажется, будто кто-то с нечеловеческой силой выворачивал из земли металлические конструкции.Многие могилы подрыты сбоку на глубину одного метра и более. Может быть — это старания местных кладоискателей, а может... неспокойные души вырываются через эти провалы на белый свет.Десятиклассница одной из орловских школ рассказала, что как-то поздним летним вечером она вместе с другом, помешанном на мистике, пришла на это кладбище. Стоило им чуть углубиться в заповедник могил, как вдруг они услышали странный шорох со всех сторон. Ребята с ужасом заметили, что по траве к ним подползают странные существа, похожие на... ежиков. На предельной скорости мистически настроенная парочка рванула к выходу, но ветки деревьев и кусты словно специально сомкнулись, препятствуя бегству.Они вырвались, но здорово расцарапали руки. Потом раны как-то необычно долго заживали.Ночной сторож, охраняющий территорию расположенного в 40 метрах от кладбища гипсового комбината, убежден, что кладбище стало беспокойным, начиная с мая 1986 года — сразу же после Чернобыльской катастрофы. Орловская область действительно хлебнула радиации, и, может быть, это стало неким толчком для пробуждения нечистых сил.Орловскому исследователю паранормальных явлений В. Стародубцеву сторож поведал, что кладбищенские привидения регулярно посещают и его будку. Появляются они раза два в год, как правило, в июле-августе. Впервые это случилось восемь лет назад. Тогда, дождливой полночью, в дверь осторожно постучали. Сторож, ничего не подозревая, открыл. На пороге стоял сухонький старичок, одетый во все черное.Он не сказал ни слова, а только поднял костлявый указательный палец правой руки. В нос ударил гнилостный запах. Свет упал на его лицо и отразился в... пустых глазницах. Сторож резко захлопнул дверь перед привидением и тут же упал на кровать без сил. В каком-то странном полузабытьи он пролежал так до утра. Собаки, кстати, всю ночь не просто лаяли, а будто рыдали. Наутро сторож одной из собак не досчитался.«После этого, — говорит он, — я повесил в углу иконку и все тут «святой водой» окропил. С тех пор «мертвяки» только стучат в мое окно или дверь. Я достаю крест, и они исчезают. Я видел их тени: бывают мертвецы многоголовые, многорукие. И каждый раз после такого визита исчезает одна из моих собачек или кошек. Что с ними делают привидения, я не знаю».***Карлики в черном дымуЛидия Платонова, жительница деревни Кукмор, расположенной в Волжском районе республики Марий Эл, как-то пошла по грибы: «Когда я наклонилась за очередным грибом и подняла голову — передо мной стоял человек. Он был одет в черный плащ, на голове у него была черная шляпа. Человек был пожилой, с темной бородой. Он поздоровался со мной и начал разговор: «А ты не боишься одна в лесу ходить?» Затем сказал, что пришел из Петьялской церкви.Это было довольно странно, потому что в церкви я его никогда не видела, да к тому же церковь сама была окружена грибными лесами — зачем же он пришел в наши места?Мы еще немного поговорили и разошлись в разные стороны. Но через три шага я обернулась и увидела, что старик... исчез. Он буквально растворился в воздухе».В деревне этот случай старухи прокомментировали без особого удивления. Дело в том, что давным-давно на месте этого березняка было кладбище.В последнее время наблюдают странные явления в районе старого татарского кладбища жители Ульяновска. Несколько ночей подряд над погостом видели столбы черного дыма, который, по словам очевидцев, идет прямо из могил! И это при том, что никаких теплотрасс под кладбищем не проходит. А одна женщина, живущая недалеко от погоста, видела там двух безобразных уродливых карликов. Когда они заметили женщину, то расхохотались нечеловеческим смехом, а потом исчезли в облаке черного дыма.На Всесвятском кладбище Краснодара множество слухов ходит о могиле Марфы Турищевой, умершей 19 марта 1912 года. Над могилой установлено высокое надгробие в форме греческой колонны.Как утверждают местные журналисты, при жизни Марфа Абрамовна увлекалась спиритизмом и была медиумом. Возможно, именно поэтому и поговаривают, что если в определенное время встать рядом с могилой и загадать желание, то оно обязательно сбудется. А в новолуние к надгробию лучше не приближаться — можно увидеть, как над могилой встает призрак покойницы."Нехорошим” считается и некий пятачок в одном из самых заброшенных районов кладбища. Он практически ничем не отличается от окружающего пейзажа, однако те, кто случайно забредают сюда, почти сразу чувствуют недомогание, у них кружится голова. И, если человек быстро не покинет опасное место, дело может закончиться весьма плачевно. По слухам, именно в этом районе кладбища в свое время хоронили умерших от эпидемий и заразных болезней.С осторожностью следует бродить и по заброшенному кладбищу близ деревни Власовка Тульской области. В прошлом году два восьмиклассника возвращались из школы после второй смены. Они шли через это кладбище и увидели торчащий из-под земли небольшой крест. Не отдавая себе отчета, один из школьников пнул крест ногой. Уже на следующий день у мальчика отнялись обе ноги…