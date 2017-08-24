Автор: Екатерина Коныгина



— Расскажи про ведьм, — попросила я Ежа. Мы катили к его дому тележку из ближайшего супермаркета — это, как выяснил Ёж, в тёплое время года был лучший вариант доставки покупок оттуда, самый быстрый и малозатратный. Пятнадцать минут очень неспешным шагом по парку — затем тележка загонялась в грузовой лифт и разгружалась уже у дверей квартиры. Где и оставалась в общем коридоре до того момента, когда у Ежа вновь появлялась необходимость отправиться за продуктами.



Я много раз говорила Ежу, что он с этой тележкой похож на бомжа. Когда это ему окончательно надоело, он стал посещать супермаркет чисто выбритым и в смокинге с галстуком-бабочкой. Естественно, брюки и туфли тоже надевал соответствующие. После этого назвать его бомжом у меня язык уже не поворачивался. Вот и сейчас я вышагивала под руку то ли с Джеймсом Бондом, то ли с дирижёром, удравшим с концерта за покупками.



— Про ведьм? — удивился Ёж очень искренне. — Про каких-таких ведьм? Я ж не Гоголь, чтобы такое рассказывать.



— Не придуривайся, пожалуйста! Ты же упоминал, что и ведьм ловил тоже, помнишь? Ну, перед историей про Точильщика.



— Ах, это... Ну, ловил. Один раз. Но не поймал.



— Расскажи.



— Ну, я не уверен, что это была именно ведьма.



— А кто же тогда?



— Да понятия не имею. Богиня, например.



— Богиня? Афина Паллада, что ли? Или богиня Кали? Ты, вообще, о чём?!.. Расскажи!



— Хорошо. Я тогда уже был опером со стажем — не так, чтобы совсем уж матёрым, но заместителем командира группы меня назначали постоянно. А это кое о чём говорит. У замкома группы задача очень важная — он с резервом страхует основной состав на случай, если что-то пойдёт не так. А с учётом специфики отдела, где я служил, «не так» у нас шло часто. Суперпсихи, они такие, да...



— И ты всех спасал?



— Пару раз приходилось. Но, как правило, или помощь резерва вообще не требовалась... Или уже не требовалась. Или совсем не требовалась.



— Это как?



— Ну вот с той же ведьмой, или богиней... Или кем она там была. С виду — обычная тётка. Двадцать девять лет, одинокая, работает в библиотеке. Но при этом очень мощный суггестор — такую нам про неё дали вводную. То есть, про неё точно было известно, что она способна внушить что угодно кому угодно. Притом сразу, немедленно. Цыгане с их гипнозом и рядом не стояли.



— И она с такими способностями работала в библиотеке?



— Ну, во-первых, это всё же было советское время, хотя и ближе к его финалу. А во-вторых, кто их разберёт, этих суперпсихов, что им нужно. И кто они на самом деле есть. Тот же Точильщик, как ты понимаешь, мог проникнуть в любое помещение и вскрыть любой сейф. Но ничего такого не делал. Вместо этого трудился на заводе обычным рабочим, хотя и шестого разряда. Это, кстати, одна из причин, почему при его задержании получились такие жертвы. Никто ж не ожидал от него особой прыти, сценарий захвата строился на том, что его пригласят люди в милицейской форме, он, как всякий работяга, немного оробеет, сам сядет в милицейский «бобик», где ему и вколят снотворное.



— А он не сел?



— Сел. Но вот снотворное ему вколоть уже так просто не получилось.



— Печальная история...



— Да. Печальная.



Мы важно шествовали по парку, Ёж катил тележку, а те из прохожих, которые не были местными и не были привычны к костюму Ежа для совершения покупок, провожали нас удивлёнными взглядами.



— Так что там про эту тётку?



— Брать её планировали по схеме, которая была разработана специально для захвата суггесторов. Они же все, как правило, ещё и эмпаты — чувствуют состояния и намерения окружающих. Поэтому взять суггестора очень трудно: почувствовав скрытую агрессию, он может превентивно заморочить голову или натравить на сотрудников замороченных окружающих. Вот и придумали особую схему, когда два-три сотрудника отвлекают, не дают сосредоточиться, постоянно переключают внимание — а ещё один или два приближаются со шприцами и вкалывают объекту снотворное.



— Хм, и срабатывало?



— Ну, когда как... Но, в общем и целом, обычно да. Если мы сами не косячили или если какой-то особенный форс-мажор не случался.



— А на этот раз?



— А на этот раз не получилось вообще ничего. Совсем.



— Она убежала?



— Нет. Всё гораздо хуже. Даже вкратце не расскажешь... В общем, сценарий был такой: симпатичный сотрудник просит её показать дорогу, только она начинает отвечать — её грубо толкает спешащий куда-то второй, первый с ним конфликтует, в этот момент подваливает третий и делает инъекцию. Причём этот третий притворяется её хорошим знакомым — и он же потом демонстративно истерит на публику, требует вызвать «скорую», когда объект отключается, ну и так далее.



— «Скорая», как я понимаю, тоже была своя и наготове?



— Ну да. Самое важное тут — сделать объекту инъекцию, да так, чтобы окружающие не заметили. А затем как-то убедительно увезти в правильном направлении расслабленную тушку.



— Я думала, в Союзе КГБ было всё позволено...



— Ну, многое, да, но вовсе не всё. К тому же милицию обычно в известность не ставили, даже в общих чертах. А это могло привести сама понимаешь к чему, если какой-нибудь сознательный милиционер случайно оказался бы рядом.



— И что пошло не так?



— Всё. Я за операцией издали наблюдал, поэтому меня не задело. А вот одного из своих ребят, кто поблизости находился и алкоголика на скамейке изображал, я потерял. Да и вся та группа захвата, фактически, перестала существовать.



— Так что случилось-то?



— Это нелегко объяснить... Все опера, конечно же, должны были играть очень убедительно. Верить в то, что делают. Всё должно было пройти естественно, быстро и чисто...



Мы свернули к дому и Ёж на несколько секунд отвлёкся от рассказа, объезжая тележкой лужу возле выхода из парка.



— Ну так вот... В общем, пошёл сценарий. Тот, который симпатичный, крутит головой, выцепляет взглядом объект, улыбается, подходит и спрашивает, как пройти. Тётка притормаживает, отвечает, в этот момент её толкает ещё один, типа, «сильно спешащий по своим делам». Первый пытается его задержать, грубо что-то кричит ему вслед, тот не останавливается... Тогда первый бежит за ним, а в этот момент третий уже возле объекта.



— Ну всё же как и запланировано?



— Ага, пока что. И только с виду. Третий подходит к тётке — но не колет её шприцем а, окликнув, тоже радостно улыбается, здоровается и они, мило беседуя, уходят.



— Хм...



— Ага. Все наблюдатели, включая меня, охреневают. Мобильников тогда не было, а раций операм не давали, громоздкие они были в то время. Да и некоторые объекты электронику могли учуять, так что от греха подальше... Что любопытно — ещё один сотрудник на подстраховке, который алкаша изображал, тоже ни сном, ни духом. Объект уходит под ручку с замороченным опером, а этот тоже ни гугу, расслабляется себе на скамейке, совершенно не интересуясь происходящим.



— А ты что?



— А я отправляю оставшихся ребят сопровождать объект на расстоянии, строго приказав близко не подходить. И тормошу «алкоголика».



— Кажется, я начинаю догадываться... Он и взаправду стал считать себя алгкогликом, она его так заморочила?



— Да, мы тоже сначала так подумали. Что она просто заставила их всех на самом деле поверить в то, что они должны были для неё изображать. Полностью поверить, совсем. Тот же «алкоголик» меня не узнал, в грубой форме потребовал отстать... То есть, отреагировал так, как и должен был отреагировать уличный алкаш. Но к моему, и не только моему ужасу, это оказались ещё цветочки.



— Даже боюсь предположить, что там было на самом деле, какие ягодки...



— На самом деле — он действительно оказался алкоголиком. Фамилия-имя-отчество те же, та же внешность и отпечатки пальцев. Та же дата рождения. Но вот ксивы при нём уже не было. Зато был цирроз печени — это у тренированного опера с идеальным здоровьем. Впрочем, это был никакой не опер — а оператор мусоропровода соседнего дома, давно опустившийся бывший прораб, которого на этой скамейке и вообще в этом районе видели годами сотни свидетелей. И у которого был свой собственный настоящий паспорт, настоящая биография... Даже престарелая мать была, живущая с его сестрой. Мать его узнала сразу. И сестра тоже узнала. И он их узнал.



— Боже мой... Так, значит, и остальные?..



— Именно. Тот, первый, который, типа, «спрашивал дорогу» — действительно оказался не местным. И действительно спрашивал дорогу. Был командированным из другого города снабженцем, ни про какую работу ни в каком спецотделе КГБ и слыхом не слыхивал. Толкнувший его — опаздывал на поезд, на самом деле опаздывал. Третий подошедший — знал эту тётку ещё с детского сада, потом вместе в школе учились. Реально знал, реально вместе учились, всё подтвердилось. Все биографии, документы... Всё-всё-всё.



— Подожди! А как же ваши сотрудники? Их биографии, родственники, документы?..



Ёж вкатил тележку с продуктами в подъезд и мы теперь стояли возле грузового лифта, дожидаясь, когда он подойдёт.



— А они просто пропали без вести.



— Но...



— Что — но?.. Личные дела остались. Родственники остались. Адреса, фотографии-биографии, все документы и так далее — всё осталось. А сами люди исчезли.



— Подожди, подожди!.. А личная ставка с родственниками? В смысле, с настоящими, с прежними?..



Лифт, наконец, подъехал и мы загрузились в него.



— Ну, сделали пару ставок. Родственники сначала узнавали, а потом... Ну, говорят, очень похожи, конечно... Но, понятно, что это уже не те люди. Биографии-то разные. Разные воспоминания, всё разное, кроме внешности. Да и внешность в мелочах тоже уже начала расходиться... Тот, который алкоголика изображал — он же алкоголиком на самом деле не был. А этот, который опустившийся прораб — был. Естественно, жизнь накладывает отпечаток, так сказать...



Воцарилось молчание. Уже на выходе из лифта я поинтересовалась:

— И что дальше было с этой ведьмой?



— Да ничего. Ещё один раз попытались взять. Ещё раз — просто убить, ликвидировать. Оба раза — безрезультатно, с ещё более позорным провалом. Причём задействовали и снайперов на крышах, и даже ромбов. Не сработало.



— Ромбов?



— Ты, давай, помогай тележку разгружать, — сказал Ёж, распахивая дверь квартиры. — Бери пакеты, которые сверху, они лёгкие. Ромб — это зомби. Замещающее название, чтобы не ляпнуть, когда не следует... Аналогично, всех наших, ээ-э... клиентов называли или психами, или парнями.



— Парнями?



— Паранормальными. Парнями, то есть. Даже тёток.



— И что с ведьмой-то?



— Ты, давай, не отвлекайся от пакетов... Ну я же сказал. Всё опять провалилось, ещё более позорно. Подъехал милицейский «бобик», внаглую схватили эту тётку, упаковали, вкололи снотворное...



— И?..



— И это оказалась не она. Другая, просто похожая. Ошиблись — хотя ошибиться не могли, вели её плотно от самой библиотеки. Но — ошиблись.



— А третий раз?



— А в третий раз два снайпера и четыре ромба, не считая дюжины человек поддержки. Просто-таки войсковая операция в центре города. Для советского времени — ЧП союзного масштаба, «добро» на самом верху получали. В результате эти опытнейшие снайперы расстреляли ромбов, тётка с визгом убежала и вызвала милицию. Заминать всё пришлось дольше, чем готовить и разрешение получать...



Ёж откатил пустую тележку в угол общего коридора, вошёл в квартиру с последним пакетом в руках и закрыл входную дверь.



— И чем всё закончилось?



— А чем такое могло закончиться? Оставили в покое. Наблюдение, конечно, продолжили. Может, и сейчас продолжают, не знаю... Слушай, ну ты можешь нормально пакеты разобрать?.. Что это за куча посреди кухни?



— Сейчас разберу. И что, на этом всё?



— А чего ты ожидала? Что всемогущий спецотдел КГБ с помощью восставших мертвецов упрячет страшную ведьму в глубокое подземелье?



— ...



— Ну вот кем эта тётка была, по-твоему? И что ей здесь было надо?



Я только плечами пожала. Действительно, кто на подобное способен? Ангел?.. Демон?.. Богиня?..



— Пойду, переоденусь, — сказал Ёж, распуская галстук-бабочку. — А ты пока разбери тут всё.



— А про зом... про ромбиков расскажешь?



— Это в зависимости от того, каким будет ужин.



И Ёж отправился в комнату, менять смокинг на домашний халат. А я со вздохом принялась разбирать пакеты.