Автор: Фредерик Браун



Доктор Грэйнгер торжественно объявил:



— Джентльмены, первая машина времени.



Три его друга изумленно вздрогнули.



Д-р Грэйнгер держал в руке небольшой кубик с циферблатами и выключателем.



— Достаточно поставить стрелки на нужную дату, — пояснил он, — нажать кнопку, и вы окажетесь там, где хотите.



Смидли, один из трех ближайших друзей доктора, потянулся за кубиком и повертел его, осматривая со всех сторон.



— Ты не шутишь? — спросил он.



— Убедился на собственном опыте, — ответил Грэйнгер. — Я настроил его на вчерашний день и, представляешь, увидел собственную спину, когда выходил из кабинета. Даже страшно стало.



— Интересно, тебе не захотелось дать самому себе хорошего пинка?



Доктор Грэйнгер рассмеялся.



— У меня могло ничего не выйти, ведь тогда я изменил бы прошлое. Старый парадокс путешествий во времени, который все обсуждают. Что произойдет, если отправиться в прошлое и убить дедушку, пока он еще не встретился с бабушкой?



Смидли, все еще сжимая кубик в руке, неожиданно попятился и, глядя на трех своих друзей, недобро усмехнулся.



— Именно это я я собираюсь сделать, — заявил он. — Пока ты тут рассказывал, я поставил стрелки ровно на шестьдесят лет назад.



— Смидл! Не смей! — Д-р Грэйнгер сделал шаг вперед.



— Стой на месте, или я нажму кнопку. Но если хочешь, попытаюсь объяснить, почему я так поступаю.



Грэйнгер остановился.



— Я тоже слышал об этом парадоксе, — продолжил Смидли, — и он всегда меня интересовал, так как я не сомневался, что убью своего дедушку, если мне только представится такая возможность. Он был жестоким тираном и превратил в ад жизнь моей бабушки и моих родителей. Считай, что я дождался своего часа.



Смидли нажал на кнопку.



В глазах у него помутилось, и... он очутился на невспаханном поле. Не прошло и минуты, как Смидли сориентировался. Если он находится на том месте, где когда-то построят дом Грэйнгера, ферма его прадедушки была расположена всего в миле к югу. Смидли пошел вперед. По дороге он подобрал обломок дерева, из которого получилась неплохая дубинка.



Неподалеку от фермы он увидел рыжеволосого юнца, избивающего собаку.



— Немедленно прекрати! — взревел Смидли, кидаясь на помощь псу.



— Не суй нос не в свое дело, — ответил юнец и поднял кнут.



Смидли взмахнул дубинкой.



* * *



Через шестьдесят лет доктор Грэйнгер торжественно объявил:



— Джентльмены, первая машина времени.



Два его друга изумленно вздрогнули.