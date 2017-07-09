Опишу свой опыт сонного паралича. Накануне нормально не спал более суток, так как возвращался из отпуска за рулем, 2000 км. В квартире кровати нет, просто хороший матрас на полу.Ночью «проснулся» от шаркающих шагов. Сначала подумал, что это соседи, дом все-таки большой, многоэтажный. Нет, не похоже. Звук как от тапок и отчетливо перемещается с кухни во второю комнату и обратно, раз за разом. Лежу, прислушиваюсь. Понимаю, что никого быть не может, дверь закрыта на внутренний засов. Войти, чтобы я не услышал, просто невозможно. При этом абсолютно не могу открыть глаза и хоть как-нибудь пошевелиться. Собственно? это и подтолкнуло к мысли, что все происходящее так называемый «паралич». Ладно, уже легче.В этот момент звук приближается, и я отчетливо чувствую, как матрас прогибается под чьими-то ногами у меня за спиной. Так, быстро просыпаться! Изо всех сил пытаюсь пошевелиться. Сопротивление колоссальное, но вроде бы веки начинают дрожать и приоткрываться.Главное — помнить, что если я, открыв глаза, что-нибудь увижу — это сон. Надо просто подождать и все пройдет. Шаги тем временем слышны также отчетливо, но по матрасу никто не топчется. Ура, получилось. Вижу пустую комнату и окно. Все нормально. Пошевелиться не могу, но это не страшно. Нужно окончательно проснуться, вот уже и звуки становятся тише. Слава богу, можно расслабиться. В этот момент из угла комнаты на кухню проезжает велосипедист. Что за? Велосипедист делает это еще раз. Какого…!?— Сейчас посмотрю, — говорит женщина в фартуке около моей головы.Она идет по матрасу, который явственно проминается, и выходит из комнаты. Да твою же мать! Вот как открыть глаза, если они уже открыты, и проснуться? А может, нет? С огромным трудом заставляю себя повернуться на спину. По чуть-чуть начинает получаться. Открываю глаза. В квартире звенящая тишина и никого кроме меня.Проснулся. Для полной уверенности на кухню за стаканом воды. На часах четыре ночи. Ну что же, можно спать дальше. Хочется отметить, что звуки, тактильные ощущения реалистичны на сто процентов. Ну может только образы немного размыты, но не более чем когда пытаешься что-либо рассмотреть сразу после подъема. В целом страха не было, так как понимал что происходит, но чувство не из приятных.