Автор: Хильда



У младшеклассницы Людки мама работала воспитателем в детском саду. Людка часто после школы приходила к ней на работу, помогала справляться с ватагой озорных ребятишек. Но, бывало, и сама озорничала — придумала пугать в сонный час одну девочку, Таню. Та лежала у самой двери в спальню, и в сонный час обычно бодрствовала. Просто лежала и смотрела по сторонам. Людке и пришло в голову... Подкралась к кровати, оттянула пальцами нижние веки, состроила рожу: «Я Бабыйга...»



Таня сначала смотрела на неё, после чего начинала махать рукой и всхлипывать: «Уйди».



Но Людка не унималась, и все повторяла гнусавым голосом: «Я Бабыйга, бабыйга».



Так продолжалось определённое время. Потом то ли Людке надоело пугать девчушку, то ли еще что...



Спустя несколько лет, уже будучи в 6 или 7 классе, Люда однажды зашла на перемене в туалет. И увидела там Таню — бывшая мамина воспитанница подросла, и училась уже в начальной школе.



— О, Танюшка, привет! Как учишься? Все хорошо?



— Да, — девочка мыла руки над умывальником.



— Руки испачкала красками? У вас рисование было? — Людка вдруг засмеялась — А помнишь, как я тебя пугала в сонный час всегда?



— Помню, — ответила Таня.



— Ты так боялась, чуть ли не ревела!



— Нет, — девочка закрыла кран, и направилась к выходу.



Но, открыв уже дверь, обернулась к Людке:



— Я вовсе тебя не боялась. Я же понимала, что это ты. Я боялась того, что стояло за твоей спиной.



Людка недоуменно открыла было рот...



А Таня, выходя, добавила:



— Оно и сейчас сзади тебя...