Иду как-то из деревенского клуба домой. Шёл я всегда по одной и той же дороге. Время было пол первого ночи. Увидел что возле ворот сидит бабулька.— Теть Люба, а вы что тут ночью сидите людей пугаете?— Да вот, жду когда меня на кладбище унесут— Аааа, ну ясно.Думаю, бабуля крышей тронулась, старая же.На следующий день днём пошёл за хлебом. Снова прохожу мимо этого дома. Смотрю — во дворе много людей, и гроб стоит.Прихожу домой, бабушке говорю:— Тётя Люба, оказывается, умерла. Вчера только ещё живая была.— Какой вчера, ты что? Она уже неделю назад умерла. Труп уже разлагаться начал. Ладно почтальон к ней пришёл, а то лежала бы дальше.Больше я через этот дом не ходил.