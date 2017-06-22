Первоисточник: pikabu.ru
Автор: krik1989
Иду как-то из деревенского клуба домой. Шёл я всегда по одной и той же дороге. Время было пол первого ночи. Увидел что возле ворот сидит бабулька.
— Теть Люба, а вы что тут ночью сидите людей пугаете?
— Да вот, жду когда меня на кладбище унесут
— Аааа, ну ясно.
Думаю, бабуля крышей тронулась, старая же.
На следующий день днём пошёл за хлебом. Снова прохожу мимо этого дома. Смотрю — во дворе много людей, и гроб стоит.
Прихожу домой, бабушке говорю:
— Тётя Люба, оказывается, умерла. Вчера только ещё живая была.
— Какой вчера, ты что? Она уже неделю назад умерла. Труп уже разлагаться начал. Ладно почтальон к ней пришёл, а то лежала бы дальше.
Больше я через этот дом не ходил.
#11191
22 июня 2017 г.
Теть Люба
♦ одобрила Инна ♦
+10страшно не страшно