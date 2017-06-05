Bспомнила я тоже одну историю, которую мне рассказывала моя сестра. Живёт она в посёлке Бердяуш Челябинской области.



Как-то одним вечером не пришла у неё корова из табуна. Они с мужем пошли её искать. С ними увязалась и соседка, она тоже не дождалась свою корову. Обошли все полянки поблизости, край леса, нигде коров нет. Тогда решили сходить на кладбище. Там всегда растёт высокая трава, а так как кладбище почти не огорожено, то животные любят туда заходить.



Обошли мои родственники это кладбище, но коров нигде не было. А так как уже начинало темнеть, то решили идти домой.



Идут по дороге к посёлку и вдруг видят — навстречу к ним, в сторону кладбища, идёт мужчина. Идёт прямо посередине дороги. Почти дошёл до них, но не посторонился, а так и шёл. Как будто их не видел. Ну, идёт себе мужик и идёт, чего удивительного? Но все обратили внимание, что очень он был бледный и одет не по погоде. На улице осень, достаточно прохладно, а он одет в костюм. Причём костюм на нём такой «одноразовый», в каких покойников хоронят. И глаза у него как стеклянные, смотрят только вперёд и больше ничего не видят. В посёлке почти все друг друга знают и, конечно, здороваются при встрече. А этот совершенно незнакомый. И ещё удивило, что мужчина шёл на кладбище в ночи. Стояли они так, разинув рот от удивления, а соседка потом и выдала:



— Своих, наверное, ходил проведывать!



Не помню, говорит, как потом и до дома добежали. Неслись как угорелые. Причём и муж не отставал от нас с соседкой. А когда домой прибежали, коровы стояли у ворот и мычали.